Tachan a famosas de ser unas “interesadas” con Juan Gabriel

Juan Antonio Carrillo Reyna puso en tela de juicio la verdadera amistad que algunas cantantes tenían con ‘El Divo de Juárez’

Luego de que el pasado siete de enero se realizó un gran evento con motivo del Día nacional de Juan Gabriel, en Parácuaro, Michoacán, el secretario del medio ambiente y coordinador de eventos especiales de la entidad, Juan Antonio Carrillo Reyna, aseguró que las que se decían ser amigas de Juan Gabriel no asistieron al evento porque les pusieron miles de pretextos. Una de ellas fue Lucía Méndez. Así lo dio a conocer en exclusiva para el Diario BASTA! el burócrata michoacano.

“A Lucía Méndez le dijimos muchas veces que si quería venir al evento, pero siempre nos puso pretextos, ‘que estaba muy lejos, que tenía que cobrar dinero, que la seguridad’. Nosotros le dijimos que el que viniera era por puro amor a Alberto y no podíamos pagarle. Al final de cuentas, escuché comentarios de que había dicho que nadie la había invitado, pero la señora siempre estuvo invitada.

El burócrata explicó que es una lástima que las que se decían amigas del Divo de Juárez, antes sí asistían al poblado.

“Alberto tenía muchos amigos como Mariana Seoane que anduvo con él aquí, Yuri, Aracely Arámbula y ahora no tuvieron la disposición de venir. ¿Me pregunto si realmente eran amigas de Juan Gabriel o sólo buscaban algún beneficio? porque cuando él vivía, sí venían”, dijo Juan Antonio.

Lo que da a notar que estas famosas sólo eran amigas de ‘Juanga’ por interés, ya sea buscando un tema musical o algún reconocimiento. Al respecto de las declaraciones de Juan Antonio Carrillo, la RP de Lucía Méndez, Vicky López, dijo:

“Ellos me hablaron una sola vez para ver si Lucía Méndez podía ir al homenaje de Juan Gabriel. Pero en Michoacán está peligrosísimo, diario matan y hay descabezados y más en Parácuaro. Ella necesitaba seguridad y les dijimos que no. Ellos están utilizando a Lucía de publicidad cuando no se confirmó la ida de Lucía y no pedimos lana, era seguridad. Ellos se quieren hacer publicidad porque nadie peló su homenaje”, afirmó López.

POR: Rafael Suárez