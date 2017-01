Trump promete seguro médico para todos, ¿será?

El presidente electo afirmó en entrevista que no quiere gente muriendo gente en la calle

El presidente electo, Donald Trump, defiende el plan médico que tiene proyectado y aseguró que habrá seguro para todos los ciudadanos.

“Vamos a tener un seguro para todo el mundo… Hubo una filosofía en algunos círculos, de que que si no puedes pagar por ello, no lo tendrás. Eso no va a pasar con nosotros”, afirmó el republicano en una entrevista en “The Washington Post”.

Las declaraciones de Trump se dan en medio de la batalla en el Congreso por la derogación del Obamacare, donde ya se dio un primer paso.

El republicano dijo que se verán resultados pronto, pues afirmó que no quiere que haya gente “muriendo en la calle”.

“Lo que sí quiero es ser capaz de cuidar de la gente”, dijo al periódico.

El viernes pasado, el Congreso aprobó una resolución republicana que inicia el proceso para la eventual anulación de uno de los logros más importantes de la administración Barack Obama.

La Cámara de Representantes aprobó la medida presupuestaria, sobre líneas partidistas, con 227 votos a favor y 198 en contra, luego de que el Senado la aprobara un día antes 51 a favor y 48 en contra.

Eso permitirá la anulación parcial o total del programa creado en 2010.