Video: Mayweather recuerda que Dana White le cargaba las maletas

El excampeón de boxeo cuestiona porque el promotor de MMA hace más dinero que Conor McGregor

El excampeón mundial Floyd Mayweather barrió el piso con el promotor de artes marciales mixtas (MMA) Dana White, según surge de un video colocado en redes sociales este fin de semana.

Entrevistado sobre la oferta de White de $25 millones para que Mayweather enfrentara al dos veces campeón mundial de la empresa UFC, Conor McGregor, Mayweather le restó importancia a la cantidad y dijo que él hizo $400 millones en las peleas contra Saúl “Canelo” Álvarez y Manny Pacquiao.

Cuando se le cuestionó si entonces esa cantidad de dinero no era una oferta real, Mayweather comenzó a restarle mérito al que fue el cerebro detrás del despegue de las MMA.

“Yo no quiero hablar con Dana White, era un jugador, era un jefe, pero un jefe pequeño… White es un empleado. Me gusta Dana White no tengo nada contra él pero puedo recordar cuando él pasaba tiempo conmigo y Jeff Mayweather me acuerdo de White cargándome las maletas, recuerdo a Dana White cargándome las maletas”, dijo Mayweather.

“Siempre he sido bueno contigo, pero de repente me corto el pelo y soy un tipo rudo, oh es tan rudo”, reiteró ‘Money’ burlándose de White.