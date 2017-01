Las 15 cosas que los auxiliares de vuelo prefieren no contar a pasajeros, nosotros te las decimos

Pero, ¿estás seguro que quieres saber?

Ciudad de México – Tomar un vuelo siempre es algo excitante. A no ser, claro está, que tengas fobia a los aviones. Normalmente, lo haces para llegar a un sitio nuevo, muchas veces cuando te vas de vacaciones, y además cuenta con esa pseudo sensación de mini montaña rusa al despegar y aterrizar.

Y claro, también están los auxiliares de vuelo, esos azafatos y azafatas a los que miras cuando hacen su coreografía para indicarte qué hacer en caso de emergencia y a los que no haces ni caso porque los ves como quien contempla un ballet.

A estos trabajadores ha preguntado precisamente un usuario de Reddit para que cuenten en este foro aquellas cosas que los pasajeros “no saben”. Aquí va una recopilación de algunas respuestas que han dado. Quizá alguna no quieras saberla, pero igual gracias a esto ahora les haces más caso:

1. A CIEGAS EN UN ACCIDENTE

“Cuenta los respaldos del asiento hasta la salida más cercana. Hay una probabilidad alta de que no puedas ver en algunos tipos de accidentes”.

2. SEXO EN LOS AVIONES

“NINGUNA de las auxiliares de vuelo tiene relaciones sexuales en los servicios o en cualquier otro lugar en el avión en nuestro tiempo de inactividad. Esta es una pregunta que me hacen constantemente. Vemos lo verdaderamente asqueroso que son esos lavabos. Hay mucha gente que no acierta a orinar en la taza y está todo muy sucio”.

3. ASIENTOS PEGADOS A LAS ALAS

“Es casi imposible que unas turbulencias colapsen un avión. La turbulencia es solamente peligrosa debido a las cosas que vuelan alrededor de la cabina y que incluye a gente que no usa los cinturones de seguridad. Sin embargo, el avión puede moverse como un balancín, por lo que los asientos más cercanos a las alas pueden tener menor turbulencia y los asientos más alejados serán los peores”.

4. SÍ, ES MÁS FÁCIL PONERSE BORRACHO EN UN AVIÓN

“Dado que la altitud del avión adelgaza, tu alcohol en la sangre te golpeará más fuerte. Nos dijeron que una copa en el aire equivale a dos en tierra. Además, es ilegal emborracharse en un avión. Así que si te cortamos no discutas que quizá podamos servirte más adelante si eres agradable”.

5. LO QUE HAY CERCA DE TU MALETA EN LA BODEGA

“Transportamos bastantes ataúdes y también órganos para transplantes. A veces, hay partes de cuerpos en el área de almacenamiento cerca de tu equipaje. También los animales domésticos están en la misma zona”.

6. NO SIRVE DE NADA QUE MARQUES TU MALETA COMO “FRAGIL”

“Una maleta que está marcada como frágil será tratada y lanzada con la misma fuerza que cualquier otra maleta hasta la bodega”.

7. SALAS PARA DORMIR O MORIR…

“Sí, en los vuelos transoceánicos hay una pequeña estancia para que la tripulación se duerma. No, no te invitarán a divertirte. En algunos aviones más nuevos también hay una bodega para las personas que han muerto en el vuelo. No, no se invitará a divertirte tampoco”.

8. LA PRESIÓN HACE QUE TENGAS MÁS GASES

“La presión en los aviones te hace naturalmente gaseoso y es fácil soltar un pedo en la cara de un pasajero molesto mientras te doblas hacia abajo para hablar con alguien en el lado opuesto del pasillo”.

9. LAS RARAS MANCHAS DE TUS MALETAS

“Dos veces en los 7 años que llevo trabajando en la rampa de bodega he visto “fluidos” filtrándose a través de las cajas donde están los cadáveres, manchando todo el equipaje”.

10. TRUCO PARA EMBARCAR ANTES

“Los pasajeros en silla de ruedas suben antes al avión pero tienen que esperar a que todos desembarquen para poder bajar. Es común que algunos se ‘curen milagrosamente’ al final del vuelo y ya no necesiten ayuda cuando aterrizamos”.

11. ¿CÓMO SABER SI HAY UN PRISIONERO EN TU VUELO?

“Muchas veces, los vuelos transportan prisioneros. Son escoltados por entre uno y tres agentes. Todos están vestidos como civiles y con las manos ocultas. Embarcan primero y se sientan en la parte trasera del avión”.

12. TÚ TIENES LA CULPA EN LOS RETRASOS

“¿Está esto limitado a los asistentes de vuelo? Soy un agente de entradas y, chico, las historias que pude contar. Una cosa que la gente definitivamente debe saber es que una cantidad sorprendente de los retrasos que ocurren se deben a los pasajeros. Sí, los pasajeros. Ese tipo que decide descargar su ira contra un agente porque no puede pasar una botella de Coca-Cola. Esa dulce abuela que insiste en que no necesita ayuda para subir al avión, pero no puede caminar más rápido que un paso cada minuto…

Hay muchos retrasos por otras razones (el clima es la principal, pero te sorprenderá cuántos son causados por la gente que te rodea mientras estás tratando de subir al avión”.

13. POCO IMPORTA UNA MALETA MÁS O UNA MENOS

“A veces hay demasiado equipaje en vuelos completos. En lugar de quitar el equipaje y retrasar los vuelos, el encargado se limitará a mentir sobre cuánto peso se estima dentro de la bodega”.

14. POR QUÉ SE PUEDE FUMAR

“Fumar realmente es un problema a bordo, por favor, no lo hagas. Todos estamos entrenados en lucha contra incendios, pero todavía es extremadamente peligroso hacerlo a bordo. Vapear también está prohibido aunque sea completamente inofensivo, principalmente porque puede atraer a otros pasajeros para encender cigarrillos reales. El único problema real con los cigarrillos electrónicos son las baterías de litio”.

15. ADIOS AL MITO SEXY DE LAS AZAFATAS

“Nunca me he sentido más asquerosa que cuando era azafata. Yo estaba constantemente hinchada por la presión del aire, mis pies olían como el infierno, junto con mis zapatos. A veces no podía lavar bien mi uniforme o medias en viajes largos. Evité los retretes porque eran asquerosos así que Dios sabe lo que mi (requerido) maquillaje parecía la mitad del tiempo”.

(Por Víctor Millán: SinEmbargo/ASMéxico)