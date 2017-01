Mira lo que dice Justin Bieber del nuevo romance de Selena Gomez

El cantante de "Sorry" parece noe star muy contento con la nueva relación de su exnovia

La cantante Selena Gomez no ha dejado de acaparar titulares desde que salió a la luz su relación con el artista The Weeknd, ahora debido a que su exnovio Justin Bieber ha dicho estar convencido del que el idilio entre los dos artistas se trata de una estrategia para recuperar el protagonismo mediático que tenía antes de hacer una pausa en su carrera.

Como publica el portal de noticias TMZ, los más estrechos colaboradores del ídolo canadiense habrían sido testigos de cómo el joven intérprete ponía en entredicho la autenticidad del romance más comentado del momento, sugiriendo en varias ocasiones que Selena necesitaría volver a estar en el centro del debate público para así dar mayor visibilidad a sus futuros lanzamientos musicales.

No obstante, por el momento solo se ha confirmado que Selena colaborará en el último disco de la mexicana Paulina Rubio y que seguirá protagonizando las campañas publicitarias de la firma de accesorios de cuero Coach, y aún sigue sin confirmarse si su reunión con el productor musical Justin Tranter significa que ya está inmersa en los preparativos de un nuevo trabajo discográfico.

Sean ciertos o no los rumores que han empezado a circular en torno a la posibilidad de que la relación entre Selena y Abel Tesfaye -verdadero nombre de The Weeknd- sea una simple estratagema publicitaria, lo cierto es que la reacción de la modelo Bella Hadid (exnovia de Tesfaye) al enterarse de la noticia, dejando de seguir automáticamente a Selena en Instagram, no parece precisamente ficticia.

A photo posted by Bella Hadid (@bellahadid) on Oct 11, 2016 at 9:38am PDT

//platform.instagram.com/en_US/embeds.js

Aunque parece que a Selena, a pesar de que parecía que tenían muchas amistades en común, no le preocupa demasiado lo que la maniquí pueda pensar de ella.

“Selena nunca ha formado parte del grupo de amigas de Taylor Swift, es decir, mantiene una relación muy estrecha con ella, pero casi no tiene contacto con Bella y Gigi Hadid o con otras de las famosas que componen el grupo, así que la verdad es que no se ha preocupado demasiado por lo que pueda pensar Bella de este asunto”, señala un informante al mismo medio.