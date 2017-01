¿Peligra el puesto de Pep Guardiola en el Manchester City?

El técnico afronta las primeras críticas en Inglaterra; es su peor campaña en una liga en casi ocho años de profesión

Le llevará un tiempo adaptarse, la Premier League es diferente a la Liga de España y a la Bundesliga ; habrá que tener paciencia para que pueda inculcar su idea y los jugadores lo interpreten. Estos reparos que se escuchaban y leían cuando asumió Pep Guardiola quedaban desacomodados con el impresionante comienzo de temporada de Manchester City , que encadenó diez victorias consecutivas por tres competencias oficiales. Pep superstar. En la Premier llegó a sacarle ocho puntos a Chelsea, el líder que ahora está diez unidades por encima de los Citizens, que están quintos.

Con efecto tardío, por estas horas se actualizan aquellos interrogantes sobre la factibilidad para que el director técnico replicase el éxito inmediato que consiguió en Barcelona y Bayern Munich. Las dudas y conjeturas que se venían incubando en las últimas semanas se dispararon tras la goleada por 4-0 sufrida ante Everton, la peor derrota en la carrera de Guardiola por un torneo de liga. Manchester City ya había recibido cuatro goles (4-2) ante Leicester y Barcelona (4-0) por la Liga de Campeones.

Guardiola parecía aturdido después de la dura caída: “Es la primera vez que recibo tantos goles. Tengo que averiguar dónde están las causas”. La razón no está en que el City haya incumplido con la premisa de la posesión que inculca Guardiola. La tenencia de la pelota fue del 71 por ciento; también fue superior a Everton en tiros al arco: 18 (cinco desviados) contra seis, de los cuales cuatro terminaron en gol.

En la falta de eficacia y la endeblez defensiva se explica la debacle del domingo. En el análisis que el ex defensor internacional inglés Phil Neville hizo para la cadena televisiva BBC Sports, responsabiliza a Nicolás Otamendi y Gael Clichy en tres de los goles. Exime al otro zaguero central, John Stones, por quien el City le pagó 60 millones de dólares justamente a Everton.

Muchos medios enjuician a Guardiola por haber prescindido de Joe Hart (se fue a Torino al no ser tenido en cuenta) para traer al chileno Claudio Bravo, señalado por la prensa más sensacionalista como el peor arquero de la Premier. El ex guardavallas de Barcelona tiene el porcentaje más bajo de atajadas entre los equipos que ocupan los seis primeros puestos. Su 57,4% de salvadas es inferior a los promedios de Lloris (Tottenham, 74%), Cech (Arsenal, 71,8%), Courtois (Chelsea, 71,2%), De Gea (Manchester United, 69,7%) y Mignolet (Liverpool, 64%).

A Guardiola tampoco le funcionó en Goodison Park la inclusión de Pablo Zabaleta en el doble pivote central, junto a Yaya Toure. La fórmula de subir un lateral como mediocentro ya la había empleado en Bayern Munich con Lahm. Durante el segundo tiempo, Zabaleta fue reemplazado por el juvenil delantero Iheanacho.

Los actuales números de Guardiola por liga local son los peores en sus siete años y medio entre Barcelona, Bayern y el City. Tras 21 fechas, su equipo suma 42 puntos. A estas mismas alturas, sus campañas anteriores en España y Alemania tenían una cosecha de 56, 55, 58, 48, 59, 52 y 56 unidades.

Entre los cinco conjuntos top de la Premier, el City es el que menos goles marcó, con 41. Sergio Agüero es el máximo anotador, con 11 (tres penales), pero luego de un arranque bastante productivo, las cuatros fechas de suspensión por una expulsión le quitaron regularidad.

Este flojo momento del equipo coincide con recientes declaraciones del entrenador catalán, que aseguró que no se ve dirigiendo por muchos años más. Lo cual no quita su firme compromiso para revertir esta situación del City, al que lo une tres años de trabajo, el tiempo límite de permanencia que se impone, como lo explica en el libro Metamorfosis, de Marti Perarnau: “Si yo me relajo, el equipo se relaja. Por eso es muy difícil estar más de tres años en un mismo equipo. En estos tres años míos en Manchester lo habremos dado todo. Los jugadores se habrán entregado sin límites, y yo también”.

Por lo pronto, el sábado le espera un examen de riesgo ante el Tottenham de Pochettino, que en octubre le ganó 2-0. Dentro de algo más de un mes, llega Monaco, por los 8os de final de la Liga de Campeones. Se viene el tiempo que determinará si Guardiola es un aprendiz del medio inglés o revalida sus títulos de maestro.