Salcido quiere un fútbol mexicano unido para hacer realidad el sueño de Rafa Márquez

El jugador de Chivas respalda al 'Kaiser' michoacano para crear la asociación de futbolistas

El defensa mexicano Carlos Salcido, de las Chivas del Guadalajara, respaldó a su compatriota y colega Rafael Márquez, del Atlas, para crear una asociación de futbolistas en México, pero pidió unión general para darle vida.

A inicios de año, el veterano Márquez habló sobre una posible asociación y este día Salcido apoyó a su compañero con quien compartió decenas de partidos cuando ambos jugaron en la selección mexicana.

“Lo que sí pediría es que todos los jugadores se unan y que todos estemos realmente unidos, no sólo aquellos que en su momento puedan salir más afectados”, dijo Salcido en conferencia de prensa.

Recordó que hay muchos jugadores que toda su carrera la pueden pasar “sin necesitar nada”, pero “la realidad es que del 100 por ciento de jugadores el 80 por ciento siempre se va encontrar con un problema“.

Salcido comentó que ha escuchado los puntos de vista de Márquez y y se sintió atraído por sus declaraciones: “lo que me gusta es que dice que quisiera dejar algo y ayudar al fútbol mexicano, ayudar a los jóvenes que vienen de abajo y ayudar cuando realmente se tiene que ayudar”.

El defensa de Chivas señaló que él también le gustaría ayudar para “formar un parteaguas de algo bueno y ya veremos (…) estoy en toda la disposición para tratar de apoyar lo que se pueda hacer”.

Recordó que no buscarán una unión de jugadores para afectar a equipos o dirigentes en el fútbol mexicano sino para ayudar a los jugadores.

“Ya lo dijo Rafa, no buscamos pelear, buscamos dialogar, se buscan muchas cosas tranquilas sin hacerle daño a nadie y no se tiene que especular (…) no es para ir en contra de los dueños sino se trata de buscar lo justo y nada más”.

Sobre el exceso de extranjeros en el fútbol mexicano, Salcido dijo que es una cuestión que “perjudica a futuro” y en específico a la selección “quizás se pueden perder a futuros talentos” por falta de cupo para los jóvenes.

Las Chivas del Guadalajara y Salcido se preparan para recibir a los Xolos de Tijuana, el sábado, en la tercera jornada del Clausura 2017.