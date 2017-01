Ricardo La Volpe rompe el silencio y enfurece por el saludo de Hernán Cristante

El técnico del América se lanza con todo contra el estratega del Toluca, por no haber respetado su cábala

El pasado domingo, previo al arranque del juego entre Toluca y América por la fecha 2 del Clausura 2017, Ricardo La Volpe sorprendió a propios y extraños al saludar y estrecharse en un abrazo con Hernán Cristante.

Todo indicaba que el “Bigotón” había puesto fin a la cábala de no saludar al técnico rival hasta que termine el partido.

Pero resulta que no fue por su propia convicción. En entrevista con Univisión Deportes, el técnico de las Águilas se lanzó en contra de su compatriota argentino y entrenador de los Diablos Rojos, por haberlo saludado antes del encuentro entre escarlatas y azulcremas, en el renovado estadio Nemesio Díez.

La Volpe calificó como una “falsedad” el desearle suerte a un rival previo a un partido, tal como sucedió con Hernán Cristante.

“No me gustó, para mí es una falsedad, porque yo te quiero ganar y tú me quieres ganar, hay que ser claros, ¿por qué no saludarnos al final del partido?”, externo el estratega del conjunto de Coapa sumamente molesto.

Incluso, La Volpe cuestionó que Cristante dijera ser su amigo.

“Si Cristante se siente mi amigo sabía que no debía saludarme, para mí sí se equivoca. Hay que respetar al amigo, si el amigo tiene una forma de pensar”, señaló el técnico argentino.

Por una situación similar, Ricardo La Volpe tuvo un desencuentro con Miguel “Piojo” Herrera, en un duelo del Apertura 2016 entre América y Xolos de Tijuana, aunque en aquella ocasión, tuvieron que intervenir las bancas de ambos equipos, para que las cosas no pasaran a mayores.