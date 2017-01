Foto: Así luce Thalía sin una gota de maquillaje

¡Ustedes me dan la fuerza para ser cada día MÁS FUERTE! Si Dios quiere este verano, trataré de aventarme del trapecio una vez más. ⭐ You give me the strength to be stronger every day! Looking forward to trying the trapeze again this summer. 🌈🦄🌸💕 #Repost @girlofthalia Amo mucho estos vídeos de cuando Thali se aventaba en el trapecio 😍💖 @thalia un tiempo después donde te recuperaste del Lyme, le diste gusto a tu niña interior en algo tan liberador como esto. Siempre recuerda que eres una guerrera, una mujer muy fuerte y puedes vencer todas las adversidades que se presenten… y nosotros somos tu gran ejército que siempre te defenderá, te cuidará a capa y espada, y sobre todo, te hará muy feliz! 👏🏻❤️ Eres una mujer fuerte y con un poder muy fuerte que lucha sobre todo lo que interpone! 💕 eres todo un ejemplo, una inspiración para salir adelante!❤🙏🏼 Me das mucha fuerza, en verdad! 😍

