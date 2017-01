Video: Un tour de la ciudad exclusivamente para perros (y sus humanos)

60 canes a bordo pueden recorrer la capital y bajarse en los parques emblemáticos a jugar

De la casa a la plaza y de la plaza a casa. En muchos casos lo único que el mejor amigo del hombre llega a conocer de su ciudad es la manzana en la que vive. Salvo los perros londinenses, que ahora tienen la posibilidad de recorrer la capital en un tour pensado exclusivamente para ellos.

La iniciativa es de More Than, la aseguradora que también estuvo detrás del museo para perros y ahora vuelve con un plan imbatible. Claro que no incluye un paseo por la catedral de St. Paul o por el Tate Modern sino por los parques más emblemáticos de Londres como los de Kensington Palace.

Por tiempo ilimitado, 60 cachorros y sus humanos pueden tomar el colectivo y aprender sobre las mascotas del Buckingham Palace y las leyes que los competen al pasar por el parlamento. Claro que detrás de esto hay una misión corporativa, la de la empresa que está lanzando un servicio de delivery de juguetes y alimentos para las mascotas. Al menos cientos de ellas se divertirán y harán amigos en el camino.