Breitling for Bentley Supersports B55 un smartwatch de lujo

El Breitling for Bentley Supersports B55 es un smartwatch inspirado en el Continental Supersports 2017, también conocido como el auto más poderoso y rápido de la marca inglesa gracias a sus 700 hp y 750 lb/ft de torque provenientes del enorme motor twin-turbo W12 de 6.0 litros.

Además de ser un reloj de súper lujo con un marco de titanio, como el doble escape opcional del auto, y una carátula de fibra de carbono, el Supersports B55 cuenta combina el funcionamiento de un reloj clásico con la tecnología de un smartwatch. El reloj cuenta con movimiento SuperQuartz certificado de cronómetro, termo compensado, y desarrollado en casa. En otras palabras es un cronógrafo con movimiento electrónico.

Aunque todo eso suena llamativo no es nada que un reloj de alto precio no pueda hacer. Pero siendo un smartwatch, el Breitling for Bentley Supersports B55 cuenta con funciones que encantarán a cualquier amante de los autos, relojes, y gadgets. La función Chrono Race está diseñada para aquellos que corren su auto en pista y están obsesionados con tiempos de vuelta, ya que además de medirlos también podrán compararlos y calcular un promedio entre ellos.

El smartwatch también cuenta con la función Chrono Rally, al encenderla el reloj podrá guardar hasta 30 etapas de rally incluyendo el tiempo y fecha de salida, la duración, los tiempos intermedios, y hasta las deducciones por penalizaciones. Finalmente, pero no sin darle importancia, está la función Regularity Rally la cual permite al conductor fijar tiempos meta y checar si has logrado esa meta. Toda la información guardada en el teléfono la puedes consultar a través de una aplicación disponible en dispositivos móviles.

Limitado a 500 piezas el Breitling for Bentley Supersports B55 está pensado en ser un complemento para los dueños del Continental Supersports, aunque no necesariamente necesitas tener el auto para poder adquirir el reloj. Claro que el costo no es como el de un Casio así que prepárate para gastar lo de un auto de lujo en adornar tu muñeca.