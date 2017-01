Raúl González regresa al teatro y habla de su futuro en la TV: ¿Se queda en Telemundo o vuelve a Univision?

"Este año regreso a la televisión"

Raúl González está de regreso a una de sus mayores pasiones: el teatro. Esta viernes 20 de enero – y por varias semanas-, repondrá después de 7 año su ‘stand up’, ‘Gordura de Mi Vida, Una Cuestión de Peso’. En exclusiva hablamos con el querido actor, cantante, locutor y empresario de la obra y de su futuro en la televisión.

El venezolano, quien todas las mañanas tiene su programa de radio ‘Mañana de Éxitos, con Raúl González’ por 107.1 FM radio Éxitos, confiesa estar muy emocionado por su regreso al teatro, y sobre todo porque buscaba comenzar el 2017 con el ‘pie derecho’, ya que se dice que está listo para volver a la televisión. La pregunta es dónde.. Sin pelos en la lengua responde si se queda en Telemundo o es verdad que se regresa a Univision.

Pregunta: ¿Cómo te sientes regresando a una de tus grades pasiones: el teatro?

Raúl González: El teatro es una de las maneras de comunicarme que más me gusta porque tengo un público ahí sentado que reacciona directamente a lo que yo diga, lo que cuente o les comunique, además que el mes de enero es un mes de resoluciones, de adelgazar, y la gente me pregunta cómo yo lo hice… Pensé: vamos ha contarlo de la manera que más me gusta. El ‘stand up’ de ‘Gordura De Mi Vida, Una Cuestión de Peso’, es una manera de hacerlo.

P: ¿Qué significa esta obra en este momento de tu vida y tu carrera que es muy distinto al de hace 7 años cuando estrenaste esta obra?

RG: Significa el poder estar cerca de la gente… Tiene para mí un componente muy especial, teniendo en cuenta que estoy haciendo solo la radio, que amo, tiene qué ver con qué va a pasar conmigo en el aspecto televisivo. Dicen que el que se cansa pierde, al que siempre le gusta una hiperactividad y sentirse ocupado como a mí, este es un momento importante para hacerlo.

P: ¿Cómo te sentiste volviendo a ensayar sobre un escenario?

RG: Me sentí muy feliz, retomar el libreto que sufrió modificaciones, darme cuenta cuál era mi situación personal en aquel momento, y darme cuenta cuál es ahora… Me sentí feliz, me he dado cuenta cómo he evolucionado en 7 años y cómo ha cambiado mi vida.

P: ¿Qué va a ver el público en este ‘Stand up’?

RG: Un Raúl González un poco más libre de lo que se puede ver en televisión, porque de alguna manera desnuda el alma y habla mucho más honesto y en profundidad de lo que significó o lo que significa esta lucha constante con el cerebro de gordo, con el sobre peso… Un Raúl González que habla sin tapujos, sin pelos en la lengua un tema muy íntimo que es la talla, la figura, el grosor, el peso, la robustez, el volumen, de todas estas cosas que siempre han afectado su vida.

P: ¿Cómo ha reaccionado la gente ha esta campaña que hiciste en las redes sociales con videos bien cómicos y crudos a la vez?

RG: A través del @raultvgonzalez hemos decidido hacer una especie de videitos que de alguna recreen lo que algunas veces los gordos no nos atrevemos a decir, desde las trampillas que hacemos cuando estamos a dieta, de lo que sufrimos cuando las hacemos, de cómo las rompemos, de los mismos mecanismos que usamos… La gente ha reaccionado muy bien, me han acercado a la realidad, a lo que vivimos todos, todos somos gorditos en el cerebro hasta el más flaco es un gordito, es un problema que pertenece como diría Carmelita Salinas: ‘Hasta las mejores familias’.

P: ¿Por qué decidiste comenzar este año arriba de un escenario?

RG: Para empezar el año con el pie derecho, hacer lo que más me gusta que es estar conectado con el público, con mi gente, estar en contacto con lo que más me apasiona… Para un doctor debe ser muy frustrante no estar en una sala de operación o debe extrañar estar en ella; un pastelero siempre quiere estar haciendo el mejor pastel, para mí significa eso, empezar el año en lo que a mi más me gusta, y la esperanza que podamos comenzar en Miami, y luego girar por diferentes ciudades e incluso por diferentes países de Latinoamérica donde es tan clave la gordura.

P: Estás en la radio, ahora en el teatro, pero no te vemos todavía con un programa propio en la televisión, ¿cómo podrías definir este momento de tu carrera?

RG: Decisivo, porque estoy bajo contrato con la cadena Telemundo, como los ‘boy scout’, siempre listo en la espera en lo que yo les pueda servir, para utilizar mi talento y con muchas ganas de regresar… Creo que es una etapa importante en mi vida donde hay que buscar lo mejor, lo que mejor se nos presente en el camino, tomar las decisiones claves, contundente, identificar un proyecto en el que yo pueda servir para seguir haciendo lo que más me gusta.

P: ¿A ti qué te gustaría hacer?

RG: Siempre he querido hacer un proyecto de entretenimiento, familiar, con público en vivo, entretener, motivar, empedrar, comunicar… Creo que un proyecto que cumpla con todos los propósitos de la televisión como medio de comunicación: emocionar, divertir, informar… De alguna manera yo viví esto en el momento que tuve en las mañanas de Univision porque el formato lo daba, sin embargo creo que se puede seguir hacienden otro tipo de formato, creo que hace mucha falta ver nuestra gente en la televisión, que nosotros solamente seamos el canal, el hilo conductor, ver a nuestra gente con presencia en la pantalla, que se les escuche su voz, que se les escuche sus deseos, sus sueños, que se les pueda ayudar.

Nosotros en este país no somos un grupo, hoy asumió Donald Trump, y nuestra comunidad está muy a la expectativa de lo que va a suceder… Ahora más que nunca, aunque haya personas que puedan pensar que la televisión abierta pudiese estar en los últimos años de existencia, yo no lo creo, ahora cuando más cerca debemos estar de nuestra gente, informarlos, entretenerlos, ser su compañía, ahora es cuando más tenemos que dar y ofrecer.

P: En un momento la tele estaba llena de programas que se acercaban y participaba la gente y de repente desaparecieron, ¿qué pasó?

RG: Yo creo que tienen mucho que ver con la presencia de los medios alternativos, que aunque todavía no llegan a los número de lo que la masa de la televisión se refiere, hasta la misma televisión se preocupó mucho por los medios digitales, los medios paralelos, que ojo hay que evolucionar pero se debe manejar como eso: como paralelo. La gente comenzó a tener más opciones y fueron a tratar de identificar qué quería el público.

Yo no creo que los canales de televisión en español deban tomar como ejemplo lo que hacen los canales americanos porque es otra idiosincracia, es otra cultura… Los americanos están en su país, en cambio el latino no, viene de afuera buscando nuevos horizontes, oportunidades, paz, libertad, crecer, es otro el sentir, yo pienso que como inmigrante siempre tenemos esa cosa de añoranza de; “yo era, yo tenía”, de querer conquistar lo que no hemos conquistado, a raíz de ahí viene todo este cambio tan grande de redes sociales, que sí son importantes, están ahí pero deber manejarse como un universo paralelo.

Hay audiencia de todas las edad, hay un sector de la población que no manejan las redes sociales pero quieren ver contenido como tíos, padres, que saben cómo manejarlo pero no les interesa. No hay que hacerse la vista gorda con respecto de las mismas. La televisión, el rating, la audiencia, es lo que lo siguen manteniendo.

P: En tus 40 años de carrera hay dos shows que marcaron al público y te marcaron a ti en Estados Unidos ¿cómo podrías definir tu paso por ‘Despierta América’ y por ‘¡Qué Noche!’?

RG: ‘Despierta América’ sin duda alguna fue la oportunidad, las puertas y las ventanas que se abrieron, el camino que se empezó a construir, gracias a Dios nunca tuve nada negativo que decir para el show, ni para la cadena para la que trabajé, como no tengo nada que decir de la cadena para la que trabajo actualmente. Estoy muy agradecido por 13 años de entrega, de llegar ahí a las 5 de la mañana en punto, tratando de ser un profesional lo más extenso de la palabra, ser amalgama, en poder despertar al público, en poder acompañar a la familia, poder empoderarlas.

Usando un ejemplo metafórico, es como si fuera un libro, cada capítulo tiene un significado especial, el capítulo de ‘Despierta América’ tiene un lugar muy hermoso, muy importante en mi corazón. El otro capítulo se llama ‘¡Qué Noche!’, hay personas que lo han considerado un fracaso para mí, siempre lo he dicho, el peor fracaso es no intentar hacer las cosa, creo que se trató hacer siempre lo mejor, nosotros lo demostramos, la televisión es competencia, nosotros los 5 primeros programas le ganamos a la competencia esos número existen, económicamente fue un programa que se vendió muchísimo, estoy muy contento con ese capítulo, con haber trabajado con Angélica Vale, con el extraordinario equipo que tuvimos. El cierre del capítulo de ‘¡Qué Noche!’ no significa el cierre de mi carrera, ni el capítulo final del libro.

P: Tu estuviste 12 años en ‘Despierta América’ y te hemos visto toda esta semana conduciendo ‘Un Nuevo Día’, ¿ahí te quedas?

RG: Solo estuvo colaborando con ellos porque Daniel Sarcos está de vacaciones.

P: Sabemos que tienes contrato con Telemundo, pero ha sonado mucho que regresas a ‘Despierta América’ y la gente en las redes sociales ha reaccionado de manera muy positiva ¿qué sientes que a casi 3 años las personas te sigan recordando en ese show?

RG: El formato de la mañana es uno de los más hermosos que tiene la televisión, durante 12 años yo estuve entrando en el momento más íntimo de las personas: despertándose, lavándose los dientes, yendo al baño, preparándose para ir al colegio, la comida… Es un momento clave, hay un sello, una huella digital, y que la gente lo recuerde es el mejor premio a la entrega, a la constancia, al profesionalismo, a la dedicación, al compromiso que no solamente le puse a ‘Despierta América’ sino a cada uno de los proyectos.

P: Entonces, ¿Te quedas en ‘Un Nuevo Día’ o regresas a ‘Despierta América’?

RG: (Risas) Mira, por cábala yo nunca digo qué va a pasar antes de que pase. Lo que sí puedo decirle mi gente es que este año regreso a la televisión.

‘Gordura de Mi Vida, una Cuestión de Peso’ protagonizada por Raúl González, cuenta con la actuación de la actriz venezolana Bianka González, bajo la dirección de Manuel Mendoza y la producción de Eduardo Ortiz, y se presenta todos los viernes en Sala Catársis del Teatro Trail en Miami.