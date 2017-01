Con este golazo de tiro libre, Wayne Rooney se convirtió en goleador histórico del Manchester United

En tiempo de compensación y con su equipo perdiendo, así le pegó a balón parado para entrar en la historia del club inglés

Wayne Rooney hizo historia en el Manchester United tras alcanzar los 250 goles en la Premier League tras marcar un tanto al Stoke con el que superó a Bobby Charlton, máximo anotador del conjunto inglés hasta la aparición del delantero de Croxteth (Liverpool).

Ronney batió la marca del mítico jugador del United con un golazo de falta que permitió al cuadro de José Mourinho empatar en el descuento un partido que tenía perdido. Su gol, después de un lanzamiento perfecto desde la esquina derecha del área del Stoke, sirvió para inscribir su nombre en los mejores registros del United.

El jugador de los “Red Devils” consiguió el récord a los 31 años y después de 13 temporadas en el Manchester United, club al que llegó en 2004 procedente del Everton. En total, necesitó 546 partidos para alcanzar los 250 goles por los 758 que utilizó Charlton para llegar a los 249.

Así se vio y se gritó el gol en la tribuna:

Después del encuentro, Rooney se mostró orgulloso de haber conseguido un registro al alcance de muy pocos en el campeonato inglés: “En el vestuario, Charlton me felicitó, así que sé que de alguna manera está satisfecho. Soy un jugador de equipo, pero los registros son importantes. Cuando terminas tu carrera, puedes mirar atrás y es algo que contar a tus hijos”.

Charlton no dudó en felicitar a Rooney y, en los medios oficiales del club inglés, declaró su admiración por el delantero del Manchester United, que logró su tanto pese a disfrutar de sólo 26 minutos sobre el césped. Rooney logró su tanto número 250 pese a iniciar el choque en el banquillo.

“Han pasado muchos delanteros increíbles por Old Trafford que han marcado muchos goles. Era obvio que Rooney era el que más probabilidades tenía de superar mi récord y ese día ha llegado. Mentiría si diría que no estoy decepcionado por haber perdido mi récord, pero estoy encantado por Wayne, que merece un lugar en los libros de historia”, dijo Charlton.

“Ha sido estupendo verlo desde que llegó a Old Trafford en 2004. Inicio su marca con un triplete en su debut y nos ha emocionado a todos desde hace años. Yo tenía 35 años cuando me jubilé, Rooney tiene 31 y sigue siendo fuerte. Continúa demostrando que puede contribuir con goles y asistencias. Ahora es el hombre a batir y no veo a nadie que lo logre en mucho, mucho tiempo”, añadió.

También Mark Hughes, técnico del Stoke y ex jugador del United durante 8 años, alabó el trabajo de Rooney, a quien felicitó después de superar el registro de Charlton: “Es un récord excepcional y no será superado. Se han tardado 40 años para romper el récord de Sir Bobby, lo cual demuestra lo grande que era”.

Con el mismo tono se mostró Alex Ferguson, ex entrenador del conjunto inglés. Como Hughes y Charlton, tuvo buenas palabras para un jugador que estuvo a sus órdenes varias temporadas.

“Ha roto un récord que ha estado por más de 40 años vigente y Wayne bien merece su lugar en los libros de historia de este gran club. Estoy seguro de que va a marcar muchos más. Estoy absolutamente encantado, ha hecho un gran servicio al Manchester”.