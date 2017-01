¿Vale la pena bloquear a alguien en Facebook?

Debo admitir que suena un poco inmaduro estar discutiendo por algo ocurrido en las redes sociales

¿A quién no le ha provocado borrar, eliminar, silenciar o hasta bloquear a alguien de sus redes sociales? Admiro a la persona que no levante la mano y diga que no se le ha cruzado por la mente, porque creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado estar en esa incómoda situación.

Sin embargo, aquí llega la pregunta del millón de dólares, ¿vale la pena hacerlo? La respuesta no es sencilla, pues realmente depende de ti, si, de qué tanto puede cambiar tu vida si lo haces o no.

El tema viene después de haber tenido hace unos días la misma conversación con mi amigo Ignacio. Él me contaba cómo le molestaban los comentarios que él consideraba impertinentes de parte de uno de sus amigos en las redes.

Frustrado, me dijo, ¿será que lo borro de una vez por todas? Aunque no soy ninguna experta en el tema, opté por darle el consejo que mi madre me daría y le dije que mejor se esperara un poco y lo considerara antes de tomar la decisión.

Las cosas se quedaron así hasta que esa misma tarde me comentó que había tomado la decisión de ‘eliminar’ a ese usuario que le molestaba tanto. A las pocas horas de hacerlo, recibió una llamada de su ahora ‘ex amiga’ reclamándole por esto; se podrán imaginar cómo terminó todo de mal entre ellos.

Debo admitir que suena un poco inmaduro estar discutiendo por algo ocurrido en las redes sociales, sin embargo, y ustedes lo saben muy bien, esto ocurre más de lo que nos imaginamos y como dicen por ahí, ‘hasta en las mejores familias.’

Debemos comprender que el mundo de las redes es un sitio público, por más que deseemos establecer que nuestra cuenta es privada o que solo le permitimos acceso a ciertas personas. Entendiendo y partiendo de este punto, podríamos estar conscientes que quien se atreve a publicar algo personal en un espacio completamente público y abierto, debe atenerse a las consecuencias de recibir comentarios buenos y malos.

En lo personal, trato al máximo de nunca bloquear o eliminar a una persona de mi cuenta siempre y cuando sus comentarios no le hagan daño a un tercero o a mi familia.

Hoy en día parece que somos muy susceptibles a la forma en que los demás nos tratan en las redes. Si tomas la decisión de eliminar a alguien de tu vida cibernética, piénsalo dos veces, ya que después de darle click a “unfriend” ya no hay marcha atrás sin que se den cuenta.

Espero tus comentarios,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa