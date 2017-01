Aseguran que Vicente Fernández Jr. se recupera de su parálisis facial

El mayor de los Fernández confesó que ha probado varios tratamientos alternativos y que los resultados han sido impactantes

Vicente Fernández Junior se recupera de la parálisis facial que lo aqueja. “Yo creo que ya estoy recuperado en un 85%, la verdad es que mi recuperación ha sido bastante rápida y ya voy de salida”, dijo en exclusiva para el diario BASTA! el hijo de Vicente Fernández.

El mayor de los Fernández confesó que nunca había probado ese tipo de tratamientos alternativos, se arriesgó y los resultados han sido impactantes:

“Me ha ayudado muchísimo; yo nunca había probado ninguna técnica de esas y la verdad sí funciona, si me ha jalado muy bien, me ha curado y para mí es muy bueno”.

El acupunturista que lo trata fue recomendado. “Me lo recomendaron, está aquí mismo en Guadalajara y es coreano, así que es un experto en la materia”.

A pesar de lo bien que le ha funcionado la acupuntura, Vicente no deja la medicina tradicional. “Estoy en tratamiento, estoy con acupuntura, estoy con medicina, estoy con masajes; mi mujer me ha atendido con masajes manuales y aparatología”.

Con el gusto de saludarlos ! , ya voy mejorando . Gracias por sus mensajes 💘@karyortegonh ❤ Una foto publicada por Vicente Fernandez Jr (@vicentefdzjr) el 22 de Ene de 2017 a la(s) 6:31 PST

Aunque su recuperación ha sido rápida, el cantante confiesa que aún existe una posibilidad de que la parálisis le deje secuelas en la cara:

“Afortunadamente voy con un avance muy rápido, no estoy al 100 todavía, pero es un avance ya muy notorio. Con el tiempo que tengo, reaccionó muy bien mi cuerpo. Hay casos que se recuperan al 100 y hay casos que no; pero como vamos así de rápido, esperemos que yo sea de los que se recuperan totalmente”.

Para Semana Santa Vicente Jr. tiene un concierto para el que espera estar totalmente recuperado. “Por eso soy muy disciplinado con mis terapias”, dijo.

POR: Irene Martínez