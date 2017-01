Telenovela ‘El Bienamado’: ¿Bronca entre Irán Castillo y Jesús Ochoa?

Entre el elenco de la nueva producción de Televisa podría haber pleito

La producción de “El Bienamado” ya ha tenido problemas con su protagonista, Jesús Ochoa. Una fuente cercana a la producción nos comentó que el actor hace algunas semanas tuvo una fricción con Irán Castillo, luego de que Ochoa parara las escenas que tenía con Castillo porque a él no le había quedado su vestuario y eso le incomodaba para grabar.

Esta situación molestó a Irán, porque justo ese día canceló su fiesta de cumpleaños para grabar con el primer actor. La actriz habló de esa situación:

“Yo a Chucho lo quiero mucho, se me hace un tipazo; pero bueno, se han visto cosas que en cualquier proyecto existen, o sea en cualquier proyecto hay cositas que no se resuelven en el momento, pero sí las hemos solucionado después, cosas como problemas de vestuario y así; pero no pasa nada. A un actor como Chucho se le perdona todo”.

Aunque Irán no quiso dar detalles de esta experiencia que pasó durante las grabaciones de “El Bienamado” con el protagonista, recalcó que después de esa situación, sí pudo celebrar su cumpleaños, mismo que había cancelado para no interrumpir el llamado que tuvo con Jesús Ochoa en las grabaciones de la telenovela.

“Sí, claro que lo celebré y todo. Pero bueno, debo confesar que tenía muchas ganas de trabajar con él y digo, he aprendido mucho de Chucho porque aunque no lo creas, me hace reír mucho”.

Por su parte, Jesús Ochoa habló de esta situación y también descartó los rumores que el protagónico lo haya hecho ser soberbio con sus compañeros.

“(En tono de broma) Yo siempre los humos los traigo arriba no sé qué es eso de que se te bajen, ja, ja, ja. Quien te diga que no hay problemas en una producción, miente; pero además son pleitos de trabajo y en ese sentido nos enfrentamos unos a otros y discutimos. Esta es una cuestión artística y buscamos el bien de un proyecto; además yo no soy monedita de oro”.

Por Eli Chi