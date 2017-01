Así desmintió Dulce María los rumores de su embarazo

La cantante recurrió a sus redes sociales para publicar unos contundentes mensajes contra el medio que inventó la noticia

La cantante Dulce María fue involucrada en un rumor que aseguraba que está embarazada. La también actriz tomó su cuenta de Twitter para desmentir dicha información, la cual fue difundida por una revista de circulación nacional en México.

“Jajaja ay no por dios lo que faltaba! Por supuesto que NO estoy embarazada, no sé de verdad de dónde sacan tantas mentiras y difamaciones”, escribió en un primer mensaje.

Dulce se mostró molesta ante esta información y continuó defendiéndose de los rumores:

“No sé ni que venga en su “nota” pero es MENTIRA y me impresiona ver como inventan y difaman todo en base a su imaginación y mala intención”.

Además, aseguró que no es la primera vez que le inventan un rumor de este tipo:

“Es la 4ta vez que me embaraza esa revista, lo que no entiendo es con qué facilidad inventan y afirman cosas a base de suposiciones y mentiras. No sé cómo alguien que trabaje para ese tipo de revistas y “notas” falsas se puede llamar periodista, no sé cómo pueden dormir tranquilos…”

Como era de esperarse, los seguidores de Dulce María aplaudieron sus palabras y enviaron mensajes de apoyo.

POR: Nitzia Peña