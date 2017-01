Los autos más amados (y los más odiados) por sus propietarios

Nuestra encuesta sobre satisfacción del dueño revela los autos, camionetas SUV, y camionetas que brindan buen rendimiento y placer en el camino.

Comprar un auto es parecido a elegir una pareja: ves lo que hay en el mercado, buscas la opinión de la familia y amigos y tal vez haces una o dos pruebas de manejo antes de comprometerte definitivamente. De este modo, la relación va a ser muy feliz y durará luego de que el olor a auto nuevo desaparezca.

Algunas veces, sin embargo, un coche se vuelve una decepción sin importar qué tan brillante parecía su futuro al principio. Algunos meses, o incluso años luego de que lo compres, puedes darte cuenta de que no cumple con tus expectativas. Tal vez el auto no sea tan lujoso ni tenga un buen rendimiento de combustible como parecía, o se la pasa en el taller. Sin importar cuál sea el caso, no va a pasar mucho tiempo hasta que te arrepientas y pierdas ese sentimiento de amor.

Por supuesto, los compradores de autos tienen una gran ventaja ya que pueden consultar nuestras calificaciones expertas en cualquier momento. La encuesta anual de satisfacción del cliente de Consumer Reports también puede mejorar las probabilidades de encontrar un auto compatible. ¿Cómo? Los datos de las encuestas revelan si, considerando todos los factores, los compradores adquirirían el mismo auto otra vez. La respuesta a esa pregunta es lo que determina la calificación de satisfacción del propietario, que es una pieza poderosa de inteligencia ya que predice qué tan bien un modelo particular satisfará a nuestros clientes.

De hecho, la calificación de satisfacción del propietario es tan importante que es uno de los pilares del puntaje general que le otorgamos a cada auto, junto con el desempeño de la prueba de carretera, confiabilidad y seguridad. La calificación es única ya que refleja la opinión de los propietarios, no la de los expertos de Consumer Reports.

Por lo general, los propietarios de los autos y nuestros expertos están de acuerdo. Pero no siempre. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con el Chevrolet Volt. Nuestros expertos evaluadores criticaron el auto por la experiencia de manejo mediocre, pero quedó tercero en nuestra encuesta general ya que los usuarios alabaron su potencia dinámica en la ciudad y su eficiencia energética.

La encuesta de este año ofrece la descripción más rica de vehículos que hemos presentado, por primera vez complementa nuestra calificación de satisfacción del propietario con una percepción adicional del propietario en diversos factores: experiencia de manejo, comodidad, valor y estilo.

Altas y bajas de satisfacción

Entre los descubrimientos más interesantes la encuesta de este año reveló:

Marcas en movimiento. Las marcas Tesla, Porsche, Audi, y Subaru permanecieron en las primeras 4 posiciones, otra vez este año. Pero Lincoln pasó de la posición 21 en la que se encontraba el año pasado a la 12 este año y Hyundai ascendió a la posición 13 desde la 24, teniendo en cuenta la fortaleza de los modelos nuevos y rediseñados.

Algunos de los poderosos han caído. Ram, una marca que vende solo camiones y camionetas pickup, tuvo una gran caída desde la quinta posición en la que estaba el año pasado a la 17. Entre otras marcas que cayeron se incluyen BMW (desde la sexta posición a la 14) y Volkswagen (desde la posición 16 a la sombría 24).

Los híbridos fueron un éxito. El Prius de Toyota superó a todos los autos compactos; el Hyundai Sonata Hybrid fue el mejor auto de tamaño medio, el Avalon Hybrid se llevó los honores al auto más grande y el Toyota RAV4 Hybrid superó a todos los otros compactos.

El lujo asequible es una contradicción. Los autos de lujo de nivel de entrada y los SUV fueron dos de las categorías con puntuación más baja.

Algunos modelos fueron errores. Aunque los modelos nuevos o mejorados tienden a tener una buena puntuación entre los usuarios, el Acura ILX 2016 actualizado tuvo la última posición con solo un 41% de usuarios que opinan que lo adquirirían de nuevo. El rediseño del Toyota Tacoma fue un fracaso con solo un 67% de usuarios que opinaron que comprarían otro igual, comparado con un 86% de propietarios del nuevo Honda Ridgeline.

Aún con problemas siguen siendo favoritos. Diversos vehículos con una confiabilidad inferior tuvieron una puntuación alta en satisfacción del propietario. Estos tienden a tener un carácter único o habilidades especiales. Entre aquellos que resaltan se encuentran el Chevrolet Suburban y GMC Yukon XL, Tesla Model X, Chevrolet Volt, Dodge Challenger, Ford Mustang y los camiones pickup para tareas pesadas 3500 de Chevrolet y GMC.

Perfiles de los favoritos del propietario

Les pedimos a los usuarios que describieran sus experiencias con sus autos en detalle e incluimos esta retroalimentación en el resumen de los perfiles del auto más adelante. Aunque en la mayoría de los casos resaltamos solo el modelo con máxima puntuación entre las categorías más populares, también ponemos de relieve 2 modelos de segundo lugar: el Buick Regal y el Kia Optima, que se destacan como elecciones convincentes y con un gran valor de manejo en sus categorías. (Hubo un empate entre 3 para la satisfacción del cliente en la categoría de camionetas pickup de tamaño completo, aquí, nos enfocamos en la Ford F-150 con el mayor éxito en ventas).

Puntaje general explicado

Nuestras cuentas de PUNTAJE GENERAL para el desempeño de un vehículo en las pruebas de carretera, resultan de las encuestas de confiabilidad y satisfacción del propietario y seguridad, o qué tan bien el auto protege al conductor y a los pasajeros. El puntaje ayuda a guiar a los compradores para realizar la mejor compra y responsabilizar a la industria automotriz a mantener los estándares más altos posibles.

La Prueba de carretera representa el número final luego de realizar más de 50 pruebas en cada vehículo. Algunos de los descubrimientos, tales como la economía en el combustible y la aceleración, son objetivos; otros, incluidas las evaluaciones de ajuste y acabados, son subjetivos.

La confiabilidad prevista es nuestro pronóstico de qué tan bien puede un modelo nuevo resistir, teniendo en cuenta la Encuesta Anual de CR. La satisfacción del cliente proviene de nuestra encuesta anual en la que les preguntamos a los clientes si comprarían o alquilarían su vehículo particular otra vez.

La seguridad tiene en cuenta los resultados de la prueba de colisión del gobierno y la industria de seguros y la disponibilidad de un sistema de prevención de una colisión frontal.

Informe de carretera

Los usuarios que aman ser propietarios de autos dicen en sus propias palabras lo que piensan sobre una docena de autos que proveen una gran satisfacción al cliente junto con las pruebas de expertos propietarios de autos de CR.

Auto compacto

PRIUS DE TOYOTA

Rango de precios $24,685-$30,015 combustible 52 MPG

81 Calificación total



Los usuarios opinan “Sus informes brillantes sobre este auto subestiman sus atributos”. “Una gran mejora en manejo, viaje [y] mpg sobre el Prius anterior”.

“Desempeño, viaje, manejo, tranquilidad y en especial las mpg están más allá de lo que esperaba”.

CR opina Incluso luego de 4 generaciones, el Prius permanece siendo un vehículo de avance único. Las 52 mpg generales que alcanzó el Prius de Toyota 2016 rediseñado es un logro fenomenal, en especial en comparación con las 44 mpg impresionantes del modelo anterior. De hecho, es la economía en combustible más alta que hemos registrado en un auto que no se conecta. La confiabilidad estelar es un bono extra.

Compacto de lujo

BUICK REGAL

Rango de precios $27,065-$36,540 Combustible 24 MPG

81 Calificación total

Los propietarios opinan “Abandoné GM en los 1980 por una marca japonesa, cuando escuché sobre las mejoras y el valor de GM, descubrí que era todo cierto”.

“Hasta la fecha, es el auto más silencioso que he manejado a este precio”.

“Excelente auto. Poseo el modelo GS y disfruto manejarlo”.

“En general, el auto es lo que consideraría el paquete completo para un sedán con diseño deportivo”.

CR opina Un auto muy capaz, pero sobrio, el Regal actual contrasta fuertemente con la imagen histórica de aburrido que el Buick está perdiendo. El Regal resalta como una opción doméstica asequible en un campo dominado por la importación. También es un éxito con sus propietarios, y no solo porque es estadounidense, solo el Audi A4 tuvo mejor puntuación para la satisfacción del propietario en el segmento compacto de lujo. Los propietarios del Regal estaban impresionados con su manejo ágil y carácter de manejo deportivo, comodidad y características estándares para el precio.

Sedán de tamaño mediano

KIA OPTIMA

Rango de precios $22,140-$30,990 combustible 28 MPG

85 Calificación total

Los propietarios opinan “Estoy más que satisfecho con mi Kia, más que con cualquier otro vehículo que haya tenido o manejado”.

“Amo los estilos del auto y las opciones que tiene. Es un gran precio para este auto”.

“El modelo EX que adquirí contaba con asientos climatizados, advertencia sobre puntos ciegos y cámara trasera con advertencia del tráfico que cruza, lo que considero muy valioso. Y no necesité un paquete adicional costoso”.

CR opina Los usuarios aman el Optima ya que realiza bien muchas cosas: Pocos sedanes de tamaño mediano ofrecen las características del Kia a este precio. Es agradable de manejar, con un manejo receptivo, seguro y un viaje que evoca los sedanes europeos de alto precio. Una opción de motor base, turbo o híbrido solo aumenta su atractivo y los propietarios aprecian el estilo moderno y gran menú de características disponibles. Un admirable 82% de propietarios opinó que definitivamente comprarían otro, lo que demuestra una satisfacción más grande que las ventas de los campeones Honda Accord y Toyota Camry.

Lujoso de tamaño mediano

HYUNDAI GENESIS

Rango de precios $41,400-$54,550 combustible 20 MPG

Los propietarios opinan “Mejor valor, funciones de seguridad, manejo, estilo, etc. ¿Por qué pagar más por una placa BMW, Mercedes o Lexus? Este auto los supera. Deja que los amantes de lo imprescindible paguen más por menos”.

“Amo todo sobre este auto, el estilo, la comodidad, la potencia y el control”. “Uno no puede superar el valor. Comparé al Cadillac y Audi como alternativas. Ninguno era tan cómodo y ambos cuestan $15,000 más para conseguir el mismo nivel de avances técnicos”.

CR opina El Genesis proporciona las comodidades lujosas de otros sedanes de tamaño medio que cuestan miles más. Al ofrecerse con un V6 refinado o un potente V8, el Hyundai tiene un manejo receptivo y un viaje cómodo, aunque no les llega a sus rivales alemanes. Aun así, no se puede ignorar el cociente de lujo por dinero: No solo obtuvo el puntaje más alto de satisfacción del propietario en su clase sino que también fue el único vehículo en la encuesta que obtuvo las puntuaciones más altas a través de todos los factores de satisfacción.

SUV compacto de lujo

PORSCHE MACAN

Rango de precios $47,500-$76,000 combustible 19 MPG

74 Calificación total

Los propietarios opinan “Un auto deportivo en un SUV. Encaja con mi necesidad de experiencia de manejo y fácil acceso para mis viejos huesos”.

“Ha sido muy confiable y las experiencias de servicios de rutina han sido ejemplares. Al conducirlo, tenía una sonrisa en mi cara todos los días y no puedo esperar a viajar en él cada día”.

“Desempeño excelente como un SUV. La calidad de la construcción es magnífica”.

CR opina El Macan de Porsche toma lo “deportivo” en un vehículo utilitario deportivo en serio, al envolver el sabor, sentimiento y desempeño de los autos deportivos de Porsche en un empaque funcional. Durante las pruebas, nos dejó pasmados la dinámica de manejo del Macan. Si te encanta manejar solo por manejar, el Macan está a la altura de la promesa de emoción de la marca.

SUV compacto

TOYOTA RAV4 HÍBRIDO

Rango de precios $29 030-$34 030 Combustible 31 MPG

78 Calificación total

Los usuarios opinan “La economía en combustible, comodidad viaje, manejo y aceleración son geniales. Las características de seguridad en la Hybrid Limited son insuperables.”Amo la función híbrida, tiene un mpg excelente es rápida y muy silenciosa”.

“Tiene mucho espacio para equipaje. Cómoda para que 4 adultos viajen con su equipaje. El millaje del combustible es excelente”.

CR opina Nuestra encuesta indica de forma clara que los propietarios aman a sus híbridos. En el caso de la RAV4, los encuestados fueron mucho más positivos sobre la versión híbrida del SUV pequeño de Toyota que el regular. Se sintieron particularmente enamorados con su capacidad de manejo en condiciones de arranque y parada y su economía en combustible. Con 31 mpg generales, la RAV4 híbrida es el SUV más eficiente en combustible que hemos probado. Es como el Camry de los SUV compactos: sobrio, completo, práctico, fácil de manejar y competente en toda forma.

Pickup de tamaño completo

FORD F-150

Rango de precios $26,540-$63,025 Combustible 16 MPG

Calificación total

Los propietarios opinan “En especial, me gusta [el] monitor de punto ciego, la cámara trasera y los asientos de cuero climatizados. El interior luce como si perteneciera a un Lexus y no a una camioneta”.

“El motor turbo de 6 cilindros es un caballo de trabajo increíble”.

“Tiene una cabina muy silenciosa, un viaje suave, asientos cómodos y gran aceleración. Para que mi esposa esté feliz viajando en una camioneta… es asombroso”.

CR opina Como los propietarios de las camionetas, nuestros evaluadores expertos fueron efusivos sobre los motores turbocargados poderosos 6 de la F-150, así como su viaje cómodo, cabina silenciosa y muchas características. Resultado: La F-150 respetable de Ford acarrea satisfacción por carretadas.

Pickup compacta

HONDA RIDGELINE

Rango de precios $29 475-$42 870 Combustible 20 MPG

76 Calificación total

Los propietarios opinan “Luego de probar distintos vehículos, esta fue sin lugar a dudas la camioneta más cómoda, espaciosa y fácil de manejar de tamaño mediano”.

“Viaje excepcional, comodidad y manejo. Versatilidad excelente”.

“La potencia y el millaje se mejoraron mucho sobre los modelos previos”.

CR opina Luego de un descanso de 2 años, Honda presentó de nuevo una Ridgeline completamente nueva. Aunque su base es poco honda y las capacidades fuera de la carretera son limitadas, quedamos impresionados con el viaje, la cabina cómoda y sus características de carga inteligente parecidas a las del auto, lo que la hace una gran alternativa a las pickups tradicionales. Y por supuesto, los propietarios concuerdan con nosotros.

Auto deportivo

CHEVROLET CORVETTE

Rango de precios $55 450-$83 450 Combustible 20 MPG

83 Calificación total

Los propietarios opinan “El estilo y desempeño no concuerdan en este punto del precio”.

“Excelente estilo, manejo, comodidad, millaje de gas de más de 30 mpg… hecho en Estados Unidos”.

“Este modelo es un significativo paso hacia adelante para lograr que el conductor se sienta seguro y cómodo cuando maneja de forma normal y de forma ruda en una pista de carrera”.

CR opina Cuando se trata de hacer rendir el dinero en el mundo de los autos deportivos, es difícil vencer al Chevrolet Corvette. Ya sea en la forma estándar de 455 hp o el Z06 de 650 hp la aceleración es feroz y el manejo preciso. Los propietarios del Corvette aman sus autos y colocan al impecable Chevy de dos plazas segundo de forma general en nuestra encuesta.

SUV de tamaño medio

KIA SORENTO

Rango de precios $25 400-$45 700 Combustible 21 MPG

82 Calificación total

Los propietarios opinan “El diseño, las características, la calidad y la capacidad de manejo igualan [a] el SUV más caro del mercado. Lo considero el secreto mejor guardado”.

“Muy cómodo para manejar. Muchas de las características estándares no se encuentran en otras SUV”.

“Mucho espacio de carga y compartimentos para almacenar elementos”.

CR opina Destacado en nuestras pruebas, el Kia Sorento de tamaño medio presenta el espacio de carga y el alojamiento del pasajero semejante al de los vehículos más grandes y costosos. Un viaje cómodo, manejo receptivo, cabina silenciosa y funciones avanzadas de seguridad disponibles en casi todos los modelos que brinda un paquete atractivo que resonó con nuestros probadores y también con los propietarios. La experiencia placentera del manejo del Sorento y la funcionalidad accesible para la familia lo han posicionado entre nuestros

SUV de tamaño medianoo con puntaje más alto. Para muchos compradores, este paquete Goldilocks del tamaño apropiado está en el punto ideal.

SUV grande

FORD EXPEDITION

Rango de precios $46 225-$68 996 Combustible 14 MPG

67 Calificación total

Los propietarios opinan “El motor turbocargado EcoBoost es muy potente y tiene una economía en combustible decente para un vehículo grande”.

“Excelentes asientos en la tercera fila. Más altos y cómodos para grupos grandes y viajes extensos”.

“Para ser una camioneta para 8 pasajeros, es muy silenciosa y con un interior muy lujoso”.

CR opina Aunque es un diseño antiguo, la Expedition sigue teniendo la aprobación de sus propietarios, lo que la convierte en la más amada entre las SUV de tamaño completo. El interior grande y el espacio de carga tipo almacén ayudaron a que la Expedition gane puntuaciones máximas en comodidad. Los propietarios también aceptaron el V6 de doble turbo nuevo, lo que le valió el puntaje más alto para la experiencia de manejo. Este caballo de trabajo satisface las necesidades de familias grandes y de aquellos que necesitan remolcar y transportar cargas. Al beneficiarse de años de mejoras de calidad, la confiabilidad envidiable de la Expedition añade más a su atractivo.

Minivan

CHRYSLER PACIFICA

Rango de precios $28 595-$42 495 Combustible 21 MPG

67 Calificación total

Los propietarios opinan “La experiencia de manejo se siente más como la de un sedán que como una minivan sobrecargada.

“Tuve un Dodge Grand Caravan 2012 y esta Pacifica 2017 es mucho mejor con un viaje suave y silencioso”.

“En particular, me gusta el asiento Stow´n Go y el Stow´n Vac. El ajuste y los acabados son de alto nivel”.

CR opina Al demostrar que Chrysler todavía puede ser una minivan ganadora, la Pacifica nueva es una bocanada de aire fresco comparada con la Town & Country a la que reemplaza. La Pacifica es rápida y eficiente en combustible, viaja bien y tiene un interior cómodo y bien elaborado. Hasta ahora, los propietarios están felices. Fue la minivan con puntuación máxima en nuestra encuesta; la Dodge Grand Caravan, una gemela mecánica a la Town & Country, empató en último lugar con la Ford Transit Connect. Además, la Pacífica tiene el puntaje más alto de prueba de carretera entre minivans. Nuestra única preocupación yace en el mediocre historial de confiabilidad de Chrysler.

– Mike Monticello