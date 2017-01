La PRFAA en Florida busca expandir servicios a Miami y Tampa

La ampliación es parte de los planes de Luis Figueroa, nuevo director de esa oficina

Abrir dos oficinas satélites en Miami y Tampa, crear alianzas inclusivas, promover el arte y cultura e impulsar las relaciones comerciales de Puerto Rico y Florida son algunos de los planes de Luis Figueroa, nuevo director regional de la oficina de Asuntos Federales de Puerto Rico en Florida (PRFAA).

“Nosotros somos más de 1.2 millones de puertorriqueños ya en Florida, el éxodo de 2012 para acá ha sido increíble y no todos estamos en Florida Central, muchos están en Jacksonville, Tampa. Esto es lo que yo quiero, unir a la comunidad, no tan solo a la comunidad puertorriqueña sino a todas las comunidades. Mi oficina es bien inclusiva, me gusta que las alianzas sean inclusivas”, precisó Figueroa, en entrevista con La Prensa en su oficina en Kissimmee.

Desde que asumió su cargo a principios de este año Figueroa ha estado establecido relaciones con organismos locales, agencias, funcionaros electos, líderes y organizaciones sin fines de lucro para dejarles saber su disponibilidad en proyectos de bienestar comunitario.

Una de sus primeras reuniones fue con directivos de la organización Unidos por Ecuador of Central Florida, Franklin Muñoz y Ketty Orellana, y de ellas surgió un proyecto de negocios para Puerto Rico.

“De esta reunión resultó que hay un inversionista que quiere abrir negocio en Puerto Rico y voy a ayudar a hacer eso realidad. Esa es la misión principal de esta oficina, crear relación económica entre Florida y Puerto Rico .Estoy haciendo todas estas alianzas inclusivas con las Cámaras de Comercio de todos los países”, agregó. Así, ha mantenido reuniones con la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando (HCCMO) y la Cámara de Comercio de Florida, entre otras.

“Para el 2030 se necesitan 489,000 empleos en Florida Central, me pregunto cómo nosotros como comunidad puertorriqueña de aquí al 2030 vamos a ayudar a lograr esa meta, porque nosotros estamos aquí, nosotros tenemos que aportar al estado con nuestra cultura, destrezas, sobre todo con nuestro talento empresarial. El puertorriqueño tiene un talento empresarial increíble, porque llegamos aquí y queremos tener nuestra propia empresa, como los venezolanos y otros“, indicó.

Y agregó que espera que muy pronto se dé un encuentro oficial entre el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló y el gobernador de Florida Rick Scott.

Figueroa llegó a Orlando hace una década y, como muchos puertorriqueños en busca de un mejor porvenir, recordó que empezó trabajando en Disney, estudió ingeniería civil y luego las oportunidades se le abrieron en el campo de bienes raíces.

Destacó que ha estado involucrado en la comunidad impulsando el voto latino y que su deseo es mejorar la vida de muchos puertorriqueños dándoles las herramientas y refiriéndolos a las organizaciones que están trabajando por la comunidad: “me parte el corazón ver a las familias que viven en los moteles. Los que vengan tienen que tener un plan, están viniendo de Puerto Rico sin un plan económico. Por eso queremos ser esa mano amiga en momento de crisis, para ello estamos haciendo estas alianzas para canalizar esa ayuda”.

Otro de sus planes es lograr un acuerdo para que se convaliden las licencias profesionales de Puerto Rico en Florida, crear programas técnicos a nivel local, promover el turismo inclusivo en Puerto Rico para personas con discapacidades, la expansión de negocios en Puerto Rico y Florida y realizar el Festival de Cine y Herencia Puertorriqueña.

“Creo que en la unión está la fuerza, voy a trabajar en estos programas, para que esto sea una continuidad, vengo a trabajar para la gente”, dijo.

Dentro de las primeros eventos que se realizarán en este centro, se espera se realice un seminario de la Coalición de Mujeres Emprendedoras de la Cámara de Comercio Puertorriqueña de la Florida Central.

—

Contacto con PRFAA

La oficina está abierta de lunes a viernes de 8 am a 4 pm en 15 South Orlando Avenue, Kissimmee, FL. Pueden llamar al teléfono: 407-483-4880.