Lin Manuel Miranda está un paso más cerca del único premio que le falta

Después de hacerse con el Pulitzer, Grammy, Tony y muchos más, podría hacerse con el mayor reconocimiento de la academia del cine

El polifacético Lin-Manuel Miranda, creador y hasta hace poco protagonista del exitoso musical ‘Hamilton’, podría convertirse en la ceremonia de los premios Óscar que tendrá lugar el próximo 26 de febrero en uno de los pocos artistas que han visto reconocida su versatilidad con los cuatro galardones más importantes del mundo del espectáculo: el Grammy, el Tony, el Emmy y por supuesto la estatuilla dorada de la academia de Hollywood.

El escritor, músico y actor de origen portorriqueño ya puede presumir de tener en sus vitrinas dos gramófonos dorados, tres premios Tony por su musical ‘Hamilton’ y también por su anterior trabajo en ‘In The Heights’, un Emmy y, aunque no está estrictamente relacionado con el sector del entretenimiento, también es digno de mencionar que cuenta con un Pulitzer al mejor drama por ‘Hamilton’.

Sin embargo, el artista podría cerrar ahora tan virtuoso círculo si consigue el Óscar al que está nominado por la canción principal de la cinta de animación ‘Moana’, llamada ‘How Far I’ll Go’.

Pero lo cierto es que Miranda no lo tendrá fácil en su objetivo de hacer pleno y completar la colección de galardones que en la meca del cine se denomina informalmente como ‘EGOT’, ya que entre los tres competidores a los que tendrá que hacer frente en esta categoría, destaca como gran favorito el tema ‘Audition’ de la aclamada película musical ‘La La Land’.

De hecho, el filme de Damien Chazelle encabeza, como era de esperar, el listado de nominaciones ante la gran noche del cine estadounidense gracias a sus 14 candidaturas, incluyendo las de mejor película, director, actor y actriz principal, guion original, vestuario y banda sonora.

Eso no implica, sin embargo, que ‘La La Land’ tenga ya asegurado un triunfo tan rotundo como el que protagonizó en los pasados Globos de Oro, ya que la falta de categorías diferenciadas para las cintas de comedia o musical y para los dramas la obligarán a disputarse los principales premios con ‘Moonlight’ y ‘Manchester by the Sea’, los otros dos grandes contendientes que han enamorado a la crítica.