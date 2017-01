Mientras sana su corazón, Chicharito espera que vuelvan los goles

El delantero del Bayer Leverkusen suma 10 juegos sin marcar en la Bundesliga, mientras se especula que habría terminado su relación con Lucía Villalón

A Javier Hernández no le causa pánico su sequía de goles en Bundesliga.

El delantero mexicano sabe de la presión por ser el encargado de marcar en el Bayer Leverkusen, con el que no anota en Liga desde hace 10 partidos.

Pese a ello, “Chicharito” no pierde el piso y espera paciente, pues sabe que en los mejores momentos puede ser ese goleador que tanto requiere su equipo.

“En mi caso, no me desespero realmente. Por 10 años metí un gol por partido, casi sin parar, y no pensaba que fuera el mejor del mundo, y ahora tampoco me deprimo por unos meses sin marcar. Lo que a mí más me gusta es jugar futbol.

“En estos partidos me ha tocado colaborar con el equipo en otras posiciones y lo tomo como un aprendizaje para ser un jugador más completo, no sólo un delantero de área sino jugar, encarar, darme la vuelta y hacer cosas distintas”, explicó el delantero en entrevista en la web de la FIFA.

Para Hernández un delantero se compone de algo más que goles, así comparó el caso de su ex compañero en el Real Madrid, Cristiano Ronaldo, quien tuvo un 2016 de ensueño.

“Ves a Cristiano (Ronaldo) que ganó el The Best por su juego, pero también porque ganó la Euro y la Champions. Sin eso, nunca lo hubieran reconocido. Los goles son la cereza del pastel de todo un desempeño y si juego bien, ya llegarán. Ahora que si juego mal y no anoto, entonces no me siento tan contento”, explicó.

“Chicharito” intentará regresar la senda del gol el domingo, cuando reciba al Borussia Mönchengladbach.