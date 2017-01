Organizaciones de la Florida Central se preparan para defender a los inmigrantes

Ante posibles acciones del nuevo gobierno en contra de los indocumentados, varios grupos de la región han establecido planes y actividades de acción cívica y asesoría legal

Con un futuro incierto pero con un plan de acción en marcha se encuentran varias organizaciones pro inmigrantes en la Florida Central ante lo que pueda determinar el nuevo presidente Donald Trump en materia de inmigración al arranque gobierno.

La joven Athziri Barrera, líder estudiantil ‘dreamer’, vive con la incertidumbre de no saber qué va a suceder con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que desde su implementación en 2012 por el gobierno de Barack Obama ha beneficiado a más de 750,000 jóvenes indocumentados, los protege de la deportación y les permite estudiar y trabajar en este país, frente a la posibilidad de su eliminación por parte del presidente Trump.

“Me preocupa el futuro del programa DACA, aún guardo la esperanza de que no nos afecte, pero estamos viendo que el presidente Trump todo lo que ha dicho en su campaña lo está cumpliendo. Por eso nos estamos alistando, porque tenemos que participar, tenemos que estar en la misma mesa para dar nuestra opinión”, dijo la estudiante y directora del Comité Fuerza Inmigrante en Orlando.

En los pasados días, la Casa Blanca afirmó que no aún hay un plan concreto sobre el fututo del programa DACA de 2012. Sin embargo, si se señaló entre las prioridades del nuevo gobierno la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos y la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales que signifiquen una amenaza para el país.

Otro estudiante dispuesto a resistir ante posibles acciones antiinmigrantes es Julio Calderón, organizador de FLIC, quien se ha beneficiado de la ley de matrícula estatal reducida en Florida que permite estudiantes indocumentados pagar la misma cantidad en matricula en colegios o universidades que los residentes.

“Ahora como comunidad nos queremos enfocar a nivel estatal y local. Queremos defendernos de leyes anti inmigrantes en Tallahassee y proteger la ley [de matrícula estatal reducida], la cual permite a estudiantes indocumentados ir a la universidad pagando bajas tarifas. También queremos pasar resoluciones en el sistema educativo para sentirnos protegidos en ellos. Escuchamos que la administración de Trump solo se enfocará en los criminales, pero eso lo escuchábamos con el gobierno de Obama e igual tuvimos record en deportaciones, así que tenemos que igual estar listos para cualquier tipo de ataque a nuestra comunidad”.

Boricuas contra el odio

La puertorriqueña Socorro Ramos-Avilés, coordinadora de la campaña educativa #BoricuasContraElOdio de la organización Iniciativa Acción Puertorriqueña en Orlando, también es activa en la defensa de la comunidad inmigrante y de los derechos de todos.

“Esto ha sido una pesadilla continua desde hace 75 días que [Trump] fue electo el presidente. Todos los días uno se levanta con miedo, pero ya tenemos nuestros grupos de resistencia, ahora es el modo de ver cómo vamos a sobrevivir”, dijo la activista.

Mientras tanto, Ramos Avilés agregó que le preocupa que “con este señor uno nunca sabe, todo depende del humor que se levante, es bien poco representativo de este país”. Ella participó en la Marcha de Mujeres contra Trump en Orlando, actividad masiva que se reprodujo en todo el país el pasado 21 de enero.

“Fue importante estar allí, como hermanas, amigas, muchas mujeres sabemos ahora que no estamos solas, van a ser cuatro años bien fuertes, de mucha resistencia, pero vamos a estar luchando, trabajando y protegiéndonos los unos a los otros”.

Sami Haiman-Marrero, madre de familia, empresaria, puertorriqueña y presidenta de la Asociación de Mujeres Hispanas Profesionales y de Negocios (HAPBWA), asistió junto a Nancy Rosado, Zoe Colón y otras líderes locales a la Marcha de Mujeres contra Trump, al igual que millones de personas en la nación, para defender los derechos de las mujeres y las minorías.

“Fui por muchas razones, no había una sola razón, fue una respuesta tan grande a esta convocatoria, me siento feliz de ver esa hermandad que tuvimos, no hacía falta hablar, había desde niños, madres, familias enteras, mujeres de todas las edades, abuelitas en sillas de ruedas, todas unidas en solidaridad y pidiendo el derecho para las mujeres, las diferentes comunidades indocumentadas, el derecho a la expresión de fe, que vamos en contra del discrimen de la comunidad LGBTQ ”, dijo Haiman-Marrero. Ella exhortó a las mujeres a seguir en pie de lucha por sus familias y comunidad ejerciendo su gran poder de liderazgo: “nosotras somos las matriarcas del futuro de este país”.

Taller ‘Conozca sus Derechos’

Soraya Márquez, coordinadora estatal de Mi Familia Vota, precisó que se su organización entrena a un equipo de voluntarios de grupos pro inmigrantes para que lleven la información directa y correcta a sus comunidades en talleres informativos.

“Estamos trabajando, ya tenemos una estructura con un comité legal con una serie de abogados que han apoyado anteriormente las clínicas de ciudadanía. Ahora vamos a tener los seminarios “Conoce tus Derechos” para que la gente sepa que tienen derechos, entre más educada esté nuestra gente vamos a poder responder mejor a situaciones que se presenten”, dijo Márquez.

Los talleres “Conoce tus Derechos” se realizarán a partir del 15 de febrero en iglesias, centros comunitarios, escuelas y otros sitios que quieran tener esta charla. Es parte del trabajo en conjunto con las organizaciones como la Asociación Campesina de Florida, el Centro Comunitario La Esperanza (HOPE) y la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).

En este sentido, la hermana Ann Kendrick, directora de relaciones comunitarias de Hope, en Apopka, invitó a la comunidad inmigrante a tener fe, calma y asistir a estos talleres y sesiones informativas para prepararse en caso de cualquier acción que afecte a la comunidad inmigrante.

“Es estos momentos es mejor estar preparados que sepan cuáles son sus derechos, tener un plan familiar, de dignidad que son las pruebas de su permanencia, la información de la familia y se sientan seguros de cómo van a responder en cada caso”, dijo Kendrick.

“El ataque aún no ha venido, pero estamos listos para resolver las situaciones que se nos presenten”, agregó.

Betsy Franceschini, directora estatal de Hispanic Federation en Florida, que participó en la vigilia en HOPE, dijo que percibió la ansiedad y el temor que sufren muchos inmigrantes ante el temor de ser separados y comentó que su organización está lista para para defender los derechos de la comunidad.

—

Reunión de organización

El Comité Fuerza Inmigrante se reunirá el 3 de febrero a las 7 pm en la sede de Mi Familia Vota en Orlando. Para conocer más visite en Facebook las páginas de: Mi Familia Vota-Florida, HOPE Community Center, Fuerza Inmigrante y Florida Immigrant Coalition.