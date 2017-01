Dos generaciones de mexicanos bajo la influencia cultural de EEUU

Los expertos destacan varios factores

MÉXICO – Dos generaciones de mexicanos echan por tierra los dichos del presidente Donald Trump quien asegura que el balance del Tratado de Libre Comercio con América del Norte es desfavorable para su país. Porque si bien el balance comercial es por poco favorable para el lado sur, los estadounidenses ganaron por mucho en un aspecto de mayor impacto: la influencia cultural.

Del cine a la música, pasando por la comida, el estilo de hacer fiestas, el popular consumo de drogas, la manera de vestir y hasta el uso de armas forman parte de la visión del mundo estadounidense que llegó con la apertura comercial en 1994, cuando se quitaron aranceles y dos economías disímiles lograron la mayor percepción de su historia.

“La influencia de la cultura estadounidense en México través del TLC fue arrasadora y, en cambio, no hubo un impacto similar en EEUU”, observa Martín Íñiguez, analista binacional de la Universidad Iberoamericana.

“Su nivel de culturización es tal no existe una sola marca transnacional de EEUU que no tenga cientos de sucursales aquí. En pleno centro histórico -ícono del nacionalismo en México- la tienda Forever 21 tiene su negocio más grande del mundo en un edificio con cinco pisos porque hoy por hoy las chicas visten como dicta la moda de EEUU”.

Las modas y costumbres estadounidenses llegaron principalmente a través de la publicidad, el cine e Internet. Las firmas gringas llegaron a imponerse con sorprendentes campañas que desde 1994 han demostrado sus amplios conocimientos de la mente humana para estimular el consumo y crear estereotipos de comportamiento.

Con esas estrategias se introdujeron también las actitudes negativas como el uso descontrolado de armas que los mexicanos se acostumbraron poco a poco a ver en las películas de Hollywood y en historias reales de gente común en EEUU siempre lista para desenfundar la pistola.

Tan sólo en un recuento de 2016 algunas de las películas más taquilleras lanzaron balas al por mayor: Jason Bourne, Suicide Squad, Dead Pool, Central Intelligence, Jane got a Gun, London has fallen, The Nice Guys, Election Year y War Dogs.

La proporción de películas estadounidenses actualmente tiene un balance de 35 filmes por cada largometraje mexicano, según cifras de la industria mexicana. En ambos casos, el 80% del contenido con contenido relacionado al uso de armas.

Veintitrés años después de la firma del TLC, al más preciso estilo estadounidense se pudo ver en el norteño estado de Nuevo León el pasado 18 de enero a un estudiante de 15 años disparar en contra de sus compañeros y luego así mismo en un hecho que convulsionó a todo el país.

“El comportamiento humano funciona en gran medida por imitación y, desgraciadamente esa imitación no es siempre para bien”, señala Tomás Guevara, analista de la psicología de la violencia de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El TLC trajo así un doble balance para la industria de la comida rápida y sus millonarias campañas publicitarias. Empresas como McDonalds facturan aquí alrededor de 400,000 millones de dolares anuales mientras poco a poco pasó la factura a la salud de los mexicanos que se han convertido en la segunda población adulta más obesa del mundo y la primera en el caso de los niños.

Otra industria que se ha beneficiado por mucho de la apertura comercial con la que han crecido dos generaciones es la musica. De acuerdo con la compañía Deezer, líder en descargas individuales, la música que más escuchan los jóvenes mexicanos de entre 5 y 17 años es en inglés y principalmente cantantes estadounidenses.

“La influencia cultural de Estados Unidos en el mundo no se puede explicar sin la apertura comercial pero, particularmente en México, su penetración ha sido inigualable al punto que hemos aprendido a tener parte de las dos culturas y eso no se ha valorado aún en EEUU”.