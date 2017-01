También en Chihuahua aplicaron falsas quimioterapias , fue a mujeres con cáncer de mama

Inyectaron agua destilada a las pacientes, como sucedió con los niños con cáncer en Veracruz, la población exige castigo a los responsables

México .- El ex Gobernador César Duarte Jáquez supo desde septiembre de 2012 que en el Centro Regional de Oncología ubicado en la ciudad de Chihuahua existía una red de personal dedicado a suplantar medicamento especializado contra el cáncer de mama con agua destilada y suero.

El modus fue detectado ese año por la Secretaría de Salud luego de que la empresa proveedora del medicamento original, Roché, notara que el hospital especializado en tratamiento a pacientes con cáncer suspendido las compras.

Información de lo encontrado por la Secretaría de Salud indica que en la red de suplantación de esta sustancia participaba personal de limpieza y enfermería, con conocimiento de la Dirección del Hospital de Oncología.

El personal recogía frascos originales de la solución, se los llevaban fuera del hospital, los rellenaban con los placebos y los volvían a vender a la dirección, que los adquiría a través de compras directas.

La información fue puesta a disposición del ex Gobernador del Estado una vez que dos laboratorios confirmaron que el contenido de varios de los frascos no era medicamento destinado a la quimioterapia. Pero su respuesta, informó a este medio una fuente consultada, fue que no se le diera seguimiento.

Este probable fraude contra la salud de los pacientes del Centro Regional de Oncología fue mencionado ayer por el actual Secretario de Salud estatal de Chihuahua, Ernesto Ávila, quien equiparó la situación con la denunciada presentada hace días en Veracruz por el nuevo Gobernador Miguel Ángel Yunes.

De acuerdo con la agencia de la revista Proceso, Avila confirmó la existencia de esta suplantación de medicamentos ante pregunta expresa en una rueda de prensa en Chihuahua.

“Por supuesto que sí (encontraron anomalías en el uso de medicamentos para tratamientos oncológicos), de esa gravedad (de Veracruz)”, reportó Proceso.

El mismo medio menciona que fue el primer Secretario de Salud de Duarte Jáquez, Sergio Piña Marshall, quien interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado “antes de dejar el cargo”.

La información a la que este medio tuvo acceso agrega que el medicamento tenía entonces un precio de 25 mil pesos, y que cada uno de los casi 70 pacientes que tenía el hospital entonces debía recibir 10 dosis al año, por lo que la red ganaba unos 17 millones al año.

También, que la Secretaría de Salud canceló la operación en 2012, pero que, por la falta de investigación, no se estableció desde cuando estaba en funciones o cuántos pacientes pudieron haber sido afectados.

Al lugar de Piña Marshall llegó luego Pedro Genaro Hernández, que como director del Seguro Popular había autorizado adquisiciones a una red de farmacias también vinculadas con César Duarte.

Luego, como Secretario de Salud, Hernández fue señalado por el abogado Sergio García Chávez como beneficiario de un depósito por 5.7 millones de dólares en una cuenta del Banco Wells Fargo.

Una situación similar de suplantación de medicamentos para el cáncer fue denunciada en el estado de Veracruz, donde la farmacéutica Roché advirtió que una investigación de 2011 indicó que sustancias utilizadas por el Gobierno del Estado y que había sido aplicadas a niños con cáncer eran complemento para el tratamiento y no quimioterapia.

Inyectaron agua destilada a niños con cáncer en Veracruz

La semana pasada, el nuevo Gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, informó que durante las gestiones de los ex mandatarios Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa se facturaron 109 millones de pesos en medicamentos falsos para el tratamiento de cáncer en menores.

“Entre 2006, siendo Gobernador Fidel Herrera, y 2013, siendo Gobernador Javier Duarte, a una sola de estas empresas le fueron comprados 109 millones de pesos de medicamentos”, dijo el mandatario en rueda de prensa.