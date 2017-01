Christopher Uckermann y Ana Serradilla derrochan amor en las redes

La pareja se escapó de vacaciones románticas a Cozumel, México

Luego de dar a conocer su romance con Christopher Uckermann, la actriz Ana Serradilla presume su noviazgo y asegura estar muy feliz y contenta con el también actor.

Sin embargo, señaló no dar explicaciones de cómo surgió la relación porque “con que lo sepan quienes deban saberlo es suficiente pues comentó que “siempre he manejado mi vida personal aparte y me da tristeza que se centren en eso”, afirmó en la premiere de la cinta ‘El tamaño sí importa’, a donde llegó acompañada de Uckermann.

Ambos actores han compartido fotografías a través de sus redes sociales en donde dejar ver a sus seguidores lo enamorados que están y lo bien que la pasan.

Como una gran familEa… A photo posted by Ana Serradilla🐾 (@la_serradilla) on Jan 3, 2017 at 2:36pm PST

Aunque Ana desconoce qué proyectos sigan en su carrera, “estoy abierta a todas las posibilidades, aunque creo que hoy en día la gente quiere ver las series y un contenido diferente”.

La actriz y su pareja fueron algunos de los invitados a la premiere de ‘El tamaño sí importa’, filme protagonizado por Vadhir Derbez y Ximena Ayala, que se estrenará este viernes 27 de enero.