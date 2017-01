Jonatan Sánchez se une a ‘Pequeños Gigantes USA’: “Es una oportunidad muy grande”

"Un 'no' no los puede detener, sería muy bonito si se van con ese consejo en mente"

Jonatan Sánchez, conocido como el niño prodigio de la música, ya que comenzó tocando la guitarra a los 7 años, cuando Santa Claus le trajo su primer instrumento, se une a ‘Pequeños Gigantes USA’ como uno de los capitanes del próximo reality de Univision.

Jonatan, aunque nació en Estados Unidos, le hace honor a sus raíces dedicándose a la música regional mexicana, y llega a ‘Pequeños Gigantes USA’ dispuesto a ayudar a los niños de su equipo. En exclusiva hablamos con el joven de 18 años quien nos confiesa qué espera de sus pequeños.

Pregunta: ¿Por qué decidiste dar este paso en tu carrera de convertirte en un capitán a los 18 años?

Jonatan Sánchez: Cuando recibí la noticia me sentí muy contento, porque me da la oportunidad de poder trabajar con niños que son súper talentosos, y poder compartirles un poco de mis experiencias, y de lo que he vivido, porque yo también comencé de muy chiquito. Me puedo identificar mucho con ellos. Tener la oportunidad de ser capitán para mí es algo muy grande, y me permite poder enseñarles un poco.

P: ¿Qué es lo que buscas en ellos como capitán?

JS: Ya todos tienen las ganas de ganar y cumplir un sueño, yo quiero que tengan además ganas de trabajar, de prepararse y que nunca se den por vencidos, y por eso quiero ayudarles, explicarle que yo también pasé por esto cuando estaba chiquito y van a poder superarlo y dar lo mejor, poder aconsejarlos, motivarlos antes de subir al escenario. Tratar de compartir de mis experiencias con ellos.

P: ¿Qué es lo bueno y lo malo de comenzar tan pequeño en la carrera de la música?

JS: Lo malo es que tienes que crecer un poco más rápido, yo creo que es una carrera que necesita más de madurez, de seriedad, que tiene que estar my disciplinado, pero Dios nos pone en este camino porque sabe que tu puedes, y ahí viene lo bueno, que la gente escuche tu música, que vaya a tus conciertos, además que se sepan tus canciones, hay muchísimas más cosas buenas que malas.

😍💜 @jonatansanchez será un capitán en #PequeñosUSA 😁😱 otro galán para el equipo 😊 A video posted by Pequeños Gigantes USA (@pequenosusa) on Jan 26, 2017 at 6:22am PST

P: ¿Cómo son tus niños?

JS: Son súper talentosos, tienen un carisma y una chispa que me encantan, yo se que van a enamorar al público cuando los vean, porque yo ni era así cuando estaba chiquito.

P: Los “sí” muy rápido o los “no” pueden hacerlos perder el piso o frustrarlos, ¿cómo piensas prepararlos para ese momento?

JS: Yo creo que nadie puede estar muy bien preparado para un no, cuando me toque tomar ese tipo de decisiones para mí va a ser difícil, porque los niños vienen con la ilusión de continuar en la competencia, y de llegar hasta el final, entonces al darles un ‘no’ no sabes cómo lo van a tomar. Un ‘sí’ viene más fácil, yo creo que simplemente hay que llegar preparado, y estar feliz con ello, porque si vienen con ganas de trabajar y cumplir sus sueños no se deben dar por vencidos, tienen muchos años por delante, un ‘no’ no los puede detener, sería muy bonito si se van con ese consejo en mente.

P: ¿Qué les va a sorprender más al público de estos niños?

JS: Hay unos bailarines que son increíbles, yo no esperaba que fueran tan expresivos, se nota que lo están disfrutando, a todos nos dieron ganas de bailar, son unos pequeños que ensayan todos los días, parecen personas mayores. La cantante viene con una chispa que al comenzar a hablar te conquista.