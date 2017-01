María del Rosario Espinoza, la mejor deportista mexicana de la historia, no se ve con una cuarta medalla olímpica

'Chayito' asegura que va paso a paso, que no se traza metas a largo plazo y que otra presea olímpica no está en sus planes por el momento

La mexicana María del Rosario Espinoza, triple medallista olímpica de taekwondo, aseguró hoy que ganar una cuarta presea en Juegos Olímpicos no está en sus planes porque ni siquiera sabe si llegará a la justa de Tokio 2020.

“No es un objetivo que yo tenga, no es algo que quiera decir, voy por la cuarta medalla sin saber como me encuentro físicamente“, comentó a los medios Espinoza, campeona olímpica en Pekín 2008, subcampeona en Río 2016 y bronce en Londres 2012.

Este jueves María, campeona mundial del 2007, fue reconocida por el Comité Olímpico Mexicano como la mejor deportista mujer de la historia del país, y aunque agradeció, se negó a hablar sobre si espera incrementar su colección de medallas.

“Voy paso a paso, no me planteo, como en otros ciclos, ganar medallas; en 2009 y 2013 tuvo dos años malos poco después de las medallas olímpicas y ahora no quiero que me cueste ni me duela; ni siquiera sé si voy a ir al Mundial de junio“, señaló la peleadora de más de 67 kilogramos.

Aunque tiene 29 años, una buena edad para su deporte, sobre todo en el caso de los pesos grandes como el de ella, María lleva tres ciclos olímpicos y hoy confesó que con los años han cambiado cosas porque si bien tiene experiencia, se demora más en recuperarse.

“Ahora tomas las cosas con calma, hay experiencia y vas paso a paso, pero también demoro en recuperarme; antes se me hinchaba un dedo y al otro día no tenía nada, ahora tardo en curarme un golpe o una lesión“, observó.

María regreso este mes a los entrenamientos de la selección nacional y su primer propósito es recuperar la forma deportiva y relacionarse con el cambio de reglamento de su deporte que se aplicará en los Mundiales de Corea en junio próximo.

“Hay que ver cómo aplican el reglamento nuevo, cómo están los jueces con eso y si merece la pena ir al Mundial o mejor relacionarse con las reglas y adaptarse a ellas con tiempo“, señaló.

Las tres medallas olímpicas de María encabezan la cosecha del taekwondo en los últimos cinco Juegos Olímpicos en los que alcanzó presea en cada uno de ellos; en Pekín 2008 Guillermo Pérez ganó oro, en Atenas 2004, Óscar Salazar conquistó plata, y también hay dos de bronce, de Víctor Estrada, en Sydney 2000, e Iridia Salazar, en Atenas 2004.