¿Ricky Martin ya se casó con Jwan Yosef?

Mhoni Vidente asegura que Maluma fue la razón por la cual la boda se realizó apresuradamente

Mucho se ha especulado sobre la supuesta boda de Ricky Martin y su novio Jwan Yosef, pues a finales del 2016 se rumoreó que estaba preparando su boda; sin embargo, es Mhoni Vidente quien asegura que el puertorriqueño ya contrajo nupcias.

“Ya se casaron el 24 de diciembre, en su cumpleaños, o el 25, solo que lo han mantenido a escondidas y seguramente lo revelarán el 14 de febrero, o en marzo nos van a dar la noticia”, indicó la astróloga a Diario Basta, quien asegura que esta boda fue más bien forzada.

“Aunque a Ricky lo veo muy estable, desde que empezaron con los rumores de Maluma, el novio le dijo, o nos casamos o te dejo, y lo amarró; seguramente lo cachó con algunas fotos o mensajes en el celular y por eso el novio lo presionó”.

Sin dar más detalles, la vidente cambió el tema para aclarar su salida del programa Sale el sol:

“Me salí porque la productora Mónica Alcaraz y yo no tuvimos química, ella nunca me quiso desde que llegué; no me hizo la vida de cuadritos porque yo no me dejo, pero sí me ponía trabas, desde que puso a otra vidente en el programa; luego me cortaba mi sección, que era de 11 minutos, y la ponía de 6. Ella no podía quitarme, pero le di el gusto de irme. Al que extrañaré es a Carlos Arenas, seguro al programa le quitarán dos horas, porque no tienen comerciales, está muy lento”, finalizó.

Por Gerardo Escareño

Happy #papi day 💥❤️💥 A photo posted by Ricky (@ricky_martin) on Jun 19, 2016 at 8:47am PDT

Paradise much 🌊 A photo posted by Jwan Yosef (@jwanyosef) on Dec 6, 2016 at 4:42pm PST