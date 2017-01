Santa Cruz y Frampton: dos guerreros más motivados y más hambrientos de triunfo

El norirlandés promete ganar claramente, mientras el michoacano se dijo más decidido y seguro de que habrá "otra revancha", ahora otorgada por él

Con la llegada de Leo Santa Cruz y Carl Frampton este miércoles a la ciudad de Las Vegas, Nevada comenzaron las hostilidades para la pelea entre ambos púgiles del próximo sábado 28 de enero en el MGM Grand Garden Arena.

Los boxeadores realizaron entrenamientos públicos y dieron entrevistas de cara a la esperada pelea de revancha que tendrá como preliminares el choque entre Dejan Zlaticanin y Mikey Garcia; el de Lee Selby y Jonathan Victor Barros y el de David Benavidez contra Sherali Mamadjanov.

Carl Frampton pegó primero y dijo a los medios “Creo que voy a obtener otra victoria. He mejorado mi pegada en el entrenamiento y me siento más fuerte. Es mi segunda pelea en peso pluma y me siento más cómodo esta vez. Estoy relajado pero emocionado y feliz de subirme al ring otra vez. Leo y yo estamos muy motivados, pero yo quiero probar que el resultado de la primera pelea no fue casualidad y mostrar que soy mejor boxeador y que lo ganado el año pasado está más que justificado”.

Por su parte el mexicano Santa Cruz está convencido de que aunque se trata de una pelea muy dura, le arrebatará a su rival el cinturón que le pertenece en lo que describió como “otra guerra”. “Fue muy difícil perder la pelea pasada ante Frampton. Me sentí muy decepcionado y le fallé a la gente que me apoya. Sin embargo hoy me siento mucho mejor pues esta revancha me motiva demasiado. Tengo que ser más inteligente y más paciente esta vez. Frampton contraataca muy bien y yo necesito contrarrestar esa virtud, así que usaré mi alcance y haré lo necesario para imponer mi estilo y obtener la victoria.”.

El michoacano concluyó que esta vez está más decidido y hambriento de triunfo, al igual que su rival, por lo que el público verá a dos guerreros que darán el todo por el todo en el cuadrilátero.

“Queremos una trilogía. Si yo obtengo la victoria con gusto le daré la revancha a Frampton para hacer de este encuentro todo un clásico” concluyó Santa Cruz.