Selena Gómez da más pruebas de su relación con The Weeknd

En las últimas semanas no ha dejado de especularse con la posibilidad de que el romance entre los cantantes sea un simple montaje

La cantante Selena Gómez ha querido escenificar de nuevo la ilusión que siente ante su nueva aventura sentimental junto al cantante Abel Tesfaye, más conocido por su sobrenombre artístico de The Weeknd, y lo ha hecho a través de la plataforma en la que se congregan buena parte de los millones de admiradores que atesora en todo el mundo, Instagram, asegurándose de que su decisión de empezar a seguir al intérprete canadiense en la famosa red social para expresarle su cariño y admiración no haya pasado desapercibida entre los internautas.

De la misma manera, el astro de la música podrá sentirse todo un privilegiado al haber ingresado finalmente en el selecto grupo de usuarios que cuentan, al menos en la esfera virtual, con la admiración manifiesta de la que fuera estrella Disney, ya que además de poder presumir de tener el perfil de Instagram con mayor número de seguidores de planeta, Selena ha demostrado ser muy exigente en este sentido al seguir solo a 256 personas.

A pesar de que en las últimas semanas no ha dejado de especularse con la posibilidad de que el romance entre Selena Gómez y The Weeknd constituya un mero montaje con el que intensificar aún más el interés mediático que solían generar por separado, elucubraciones que el propio Justin Bieber -exnovio de ella- se habría dedicado a difundir al confesar ante sus más íntimos que estaría convencido de que todo se trataba de una “maniobra publicitaria”, lo cierto es que los allegados a la pareja no han dejado de filtrar detalles sobre la buena sintonía que existe entre ambos y su deseo de sacar el máximo partido a su idilio.

“The Weeknd está encantado con Selena, ya que su relación está llena de sensualidad y no paran de flirtear entre ellos. Se ríen muchísimo cuando están juntos porque los dos tienen personalidades muy relajadas y flexibles en este sentido. Y cuando no están juntos, no paran de llamarse o de mandarse mensajes de texto para estar siempre en contacto. Por ahora su único propósito es el de disfrutar de la compañía mutua y divertirse todo lo que puedan. Todo esto les ayuda a desconectar de las preocupaciones y del trabajo”, revelaba una fuente al portal de noticias E! News.

La noticia de que Selena ha recurrido al universo digital para ofrecer otra prueba más de su lealtad al hombre que ocupa actualmente su corazón contrasta precisamente con el reciente gesto que con ella tuvo la modelo Bella Hadid, exnovia de The Weeknd, al dejar de seguirla en la misma plataforma y demostrarle así su malestar ante la confirmación de su romance.