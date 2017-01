AB Quintanilla estrena nueva música a tiempo para homenaje a su hermana

Mañana El Gran Estreno Del Video Oficial #PiñaColada @ABquintanilla3 Y @ElektroKumbia En Todos Los Formatos Digitales Y En El Canal De www.YouTube.com/DELrecords #DelRecords 🔴🔥

A video posted by A.B. Quintanilla III (@abquintanilla3) on Jan 26, 2017 at 1:48pm PST