¿Qué pasó con el traje de Miss Guatemala en Miss Universo?

La reina de belleza explicó en las redes por qué no pudo desfilar y lamentó su mala suerte

A través de un Facebook Live la reina guatemalteca, Virginia Argueta, explicó el porqué no pudo desfilar en la pasarela del National Custome en Miss Universo.

En dicha transmisión, Virginia reveló lo que sucedió con su traje en el certamen.

“El staff iban a ser los encargados de desempacarlo (traje) para inmediatamente ir a cambiarnos. A algunas niñas ya les habían llevado la ropa interior, pero cuando yo entré al cuarto no estaba ni la parte del brasiere ni la parte del corsé (…) los del staff están muy apenados porque sí vieron el traje pero no sabían dónde lo fueron a dejar, entonces ya no me dio tiempo de encontrarlo”, contó.

Y a pesar del lamentable incidente, la guatemalteca exculpa a los organizadores de Miss Universo.

“No es culpa de ellos, un error lo comente cualquiera. Dios sabe a quién le pone las pruebas y por qué (…) Algo sucedió y esta vez me tocó a mí, tuve la mala suerte”, agregó.