Atrévete a ser diferente

Siempre digo que la diferencia y la diversidad es lo que enriquece al mundo. ¿Te imaginas cómo sería de aburrido si todos fuéramos iguales? Aquello sería insoportable, realmente.

Aun así, en las distintas sociedades hay “normas y parámetros” sobre cómo se debe ser, y si alguien se atreve a salirse del molde, es criticado y apartado. La diversidad se ve como algo malo.

Te debes vestir, actuar, responder y relacionarte de cierta manera. Si no, entonces no eres bienvenido a nuestro grupo. Aunque los niveles de tolerancia parecieran estar aumentando mundialmente, aún hay mucha discriminación de todos los tipos. Ahora bien, que esto no te desmotive para ser quién eres realmente.

No se trata de ser diferente solo por ser diferente, ni de llevar la contraria al mundo solo porque sí. No queremos convertirnos en rebeldes sin causa. Simplemente queremos vivir nuestra verdadera esencia sin temor a ser criticados.

¿Hoy en día qué significa ser normal? No sobresalir ni llamar la atención, pertenecer al promedio, a la gente que no se sale a los extremos, pero igualmente eso significaría tener una vida limitada y tranquila sin muchos riesgos, y sin muchas ganancias. Entonces, ¿quieres ser normal?

Desarrolla tu estilo único y diferente: Y no temas a mostrarlo al mundo. ¿Qué mensaje quieres trasmitir? ¿Qué quieres que la gente sepa sobre ti? ¿Cómo quieres expresarte? Ese estilo que estás desarrollando tiene que ser parte de ti, no algo fingido. Muestra tu singularidad como ser humano con autenticidad, y eso hará que la gente te respete aunque no te entienda.

Ser diferente no significa aislarte del mundo ni de los demás: El tema no es aislarse. Por el contrario, es mostrarse. Y sentirse orgullosa y segura de que lo muestras. También significa que así como pides a los otros que te acepten en tu diversidad, tú también tienes que tener la flexibilidad y la tolerancia para aceptar a los demás con la suya.

Muchas veces ser diferente es lo que te lleva al éxito: Los grandes cambios de la historia ocurrieron porque a alguien, y la mayoría de las veces, a una única mente se le ocurrió algo inverosímil e imposible y lo hizo posible. Seguramente tuvieron muchos detractores en su momento y hasta “locos” los habrán llamado, pero persistieron y lo lograron. Tú no sabes qué impacto podrías causar, lo importante es que seas fiel a ti misma, y que vivas como quieres vivir.

@PosadaLifeCoach