Jorge Salinas asegura haber superado sus problemas de salud

El actor aseguró que ya superó todos los males respiratorios que le aquejaron hace un par de años y también, le gustaría agrandar la familia

Jorge Salinas, quien los últimos años ha padecido de problemas en los bronquios y que el año pasado lo vimos en el aeropuerto capitalino en silla de ruedas y conectado a un tanque de oxígeno, nos dijo que se encuentra en perfecto estado de salud y por ello, está por estrenar la obra “Variaciones enigmáticas”, al lado de César Évora.

“Estoy muy bien de salud, un poquito afónico, porque hace mucho frío. No tiene qué ver con el clima, mientras tengas tus defensas bien, no hay problema. Fui dado de alta en 2012 de lo que me ocurrió y estuve en chequeó dos años más”.

Dijo que se encuentra bien, además por la vitalidad que le inyectan sus pequeños hijos, Máxima y León. “Me siento muy bien, pero tiene que ver con el personaje que requería que me viera más joven (bromeó). Es la vitalidad que te inyectan los hijos, ¿cómo me quiero ver cuando ellos tengan 20 años, como una persona decrépita, tan joven a los 60 años? Pues no. Quiero llegar a los 60 años bien en todos los sentidos”, dijo.

Y sobre los mellizos, dijo que están sanos y que le gustaría tener otro más. “Mis hijos están muy bien, algo que agradezco a Dios. Nos gustaría mucho tener otro hijo a Eli y a mí”. Además, comentó que ha tenido ya la oportunidad de tener juntos a sus cinco hijos.

“Ya se ha dado la oportunidad de tener a mis cinco hijos juntos, pero no quiero hablar al respecto”. Finalmente, habló de la cuenta de Instagram que sus hijos tienen en redes sociales. “La cuenta de Instagram que tiene mi esposa es de ella y ahí comparte cosas de nuestros hijos, está totalmente autorizado y platicado. Si un tercero lo hace, ahí si hay problema, nosotros somos lo que decidimos”.