Así celebró Eiza González su cumpleaños número 27

Los amigos de la actriz compartieron algunos videos en redes sociales del festejo

Eiza González inició este fin de semana los festejos de su cumpleaños 27 rodeada de amigos como George Georgallides e Ivanna Heard.

Fueron los amigos de la actriz los que compartieron pequeños videos de la celebración y que los seguidores de Eiza guardaron y han mostrado en redes sociales para el resto de los fans.

De igual forma, Glenda Reyna, mamá de González, ha empleado las redes sociales para mostrar tiernas fotografías de su embarazo, junto al fallecido padre de Eiza y para felicitar a su famosa hija.

“FELIZ CUMPlEAÑOS my princesdoll 👑 tu padre desde el cielo yo en la tierra, tu hermano y Luca te deseamos que está vuelta del sol sea llena de luz, paz, amor ❤️ salud y muchas bendiciones We love you ❤💗❤💗❤”, se lee junto a una de las fotos que colocó la orgullosa mamá que sufre por la lejanía de su hija.

POR: Agencia México

