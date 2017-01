¿Brad Pitt y Angelina Jolie engañaron a todos acerca de su separación?

Un documental develará algunos secretos detrás de la ruptura de la pareja

Quizás haya algo en lo que Brad Pitt y Angelina Jolie finalmente coincidan tras meses de enfrentamientos: que el documental sobre su separación cuyo lanzamiento prepara el periodista canadiense Ian Halperin no los dejará bien parados.

La pareja más famosa de Hollywood anunció su divorcio en septiembre del año pasado y desató un escándalo mediático, como no podía ser de otra manera. Antes de comunicarlo, se habían mostrado tan juntos y felices como siempre en los años en que estuvieron juntos. Sin embargo, todo podría haber sido un gran engaño. Así lo sugieren las primeras filtraciones del documental Broken: The Incredible Story of Brangelina, que dará pronto a conocer el periodista y autor de otro polémico libro sobre la pareja, Brangelina: The Untold Story of Brad Pitt and Angelina Jolie, a partir del cual se acuñó el término “Brangelina” para definirlos. Según este trabajo, los actores se separaron un año antes de anunciar el fin de su relación.

El documental revelará además detalles sobre los años turbulentos del matrimonio y promete dar a conocer el verdadero motivo de la ruptura.

Esta noticia cayó como un baldazo de agua fría para los actores, puesto que ya tienen bastantes preocupaciones con sus batallas legales: tras ponerse de acuerdo sobre la custodia de los seis hijos que tienen en común, apareció la madre biológica de Zahara pidiendo acercarse a la niña.