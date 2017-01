Cadillac DPi-VR ganó la Rolex 24 en Daytona

El Cadillac DPi VR N0. 10, que incluyó entre sus pilotos al cuatro veces campeón de la NASCAR Sprint Cup Series, Jeff Gordon, ganó la legendaria carrera Rolex 24 en el Daytona International Speedway. El piloto Ricky Taylor cruzó la meta…

El Cadillac DPi VR N0. 10, que incluyó entre sus pilotos al cuatro veces campeón de la NASCAR Sprint Cup Series, Jeff Gordon, ganó la legendaria carrera Rolex 24 en el Daytona International Speedway.

El piloto Ricky Taylor cruzó la meta en primer lugar general y celebró junto a Gordon Jordan Taylor y Max Angelelli en Victory Lane en lo que fue el primer triunfo de Cadillac en una carrera de resistencia del automovilismo profesional.

El equipo Cadillac DPi VR N0. 10 se benefició de una decisión de los inspectores de la carrera que no vieron ningúna maniobra ilegal cuando los dos Cadillac, el No. 10 y el No. 5 hicieron contacto casi al final de la carrera de resistencia más importante de Estados Unidos.

El Cadillac Dpi VR No. 5, pilotado por Joao Barbosa, Christian Fittipaldi y Filipe Albuquerque y el Cadillac No. 10 pelearon palmo a palmo durante las últimas vueltas hasta curzar la meta.

Al final, el No. 5 terminó 2do. con lo que Cadillac logró el 1-2 en la primera carrera con el nuevo auto de competencia.

Gordon, quien se retiró como piloto a tiempo completo de la NASCAR, trabajó la mayor parte de la temporada 2016 como comentarista de la cadena FOX Sports y participó como piloto de reemplazo en el Chevrolet No. 88 de Dale Earnhardt Jr. quien se perdió la segunda mitad de la temporada debido a los efectos de una contusión cerebral.

Para Gordon, esta fue su 15ta. victoria en la pista de Daytona y se convirtió en el cuarto piloto en ganar las 500 Millas de Daytona de la NASCAR y las 24 Horas de Daytona.

En la Clase GTLM, el equipo de Chip Ganassi ganó con el Ford GT No. 66, su quinta victoria de la historia, esta vez con los pilotos Joey Hand and Dirk Mueller.

En la categoría Prototype Challenge, la victoria fue sin tanta competencia ya que el auto No. 38 de Performance Techo terminó 22 vueltas por delante del No. 2 de BAR1, que terminó 2do.

El equipo ganador estuvo formado por James French, Kyle Masson, Nicholas Boulle y Patricio O’Ward, quien con solo 17 años, se convirtió en uno de los pilotos más jóvenes en competir en la carrera también conocida como las 24 Horas de Daytona.

La próxima carrera del campeonato IMSA WeatherTech SportsCar será la Mobil 1 Twelve Hours of Sebring, en la legendaria pista del centro de la Florida el fin de semana del 15 al 18 de marzo

Resultados completos de la Rolex 24 en Daytona.