Le extraen por la boca descomunal lombriz de 2 metros

Todo empezó con un dolor de estómago

Un hombre en India sufrió durante dos meses un dolor constante en la zona abdominal. Decidió buscar ayuda médica. Inicialmente los doctores le detectaron una ligera anemia, por lo que decidieron ir más allá.

De acuerdo con The New England Journal of Medicine el equipo médico detectó un organismo ondulante en los intestinos del paciente, mediante una colonoscopia. Se trataba de una solitaria.

Sedaron al hombre y procedieron a extraer al parásito a través de su boca. Comenzaron a jalar al bicho, pero después de varios minutos de jalar, se dieron cuenta de que la lombriz no terminaba de salir.

De acuerdo con los médicos del Hospital Instituto del Hígado y Ciencias Biliares, en Nueva Delhi, extraer a la lombriz les llevó una hora con 15 minutos. La solitaria medía 1.88 metros.

“Nunca había visto una solitaria de este largo antes de este caso en particular”, comentó el doctor Cyriac Phillips en su reporte médico.