Horóscopo chino 2017: Las predicciones para este año del Gallo

El sábado 28 de enero comenzó el año nuevo chino, el año del Gallo. Durante el resto del año y hasta el 14 de febrero de 2018 estaremos bajo la influencia de este colorido animalito símbolo de renovación y progreso.

El Gallo representa el orden, la conciencia del esfuerzo, la verdad. Canta cuando el sol asoma, anunciando un nuevo amanecer y el fin de la oscuridad. En China el Gallo simboliza el triunfo del bien por encima del mal. La energía de fuego de este año representa la vitalidad y el ímpetu para avanzar en la vida y su influencia ayuda a tener valor, optimismo y mucha iniciativa.

¿Qué animal eres en el horóscopo chino? Descubre qué te depara el año del gallo

Rata

Años: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.

Quienes han nacido en un año Rata, se verán beneficiados con la llegada del Gallo, los negocios y el trabajo serán muy ventajosos. Se trata de una etapa de fertilidad ideal para comenzar nuevos proyectos o bien renovar la vida laboral. La Rata es rápida y con su inteligencia sabrá aprovechar las oportunidades que el año Gallo le brinda. Pero deberán ser disciplinados y seguir las reglas. Trabajadores y resolutivos, comenzarán un año muy intenso y ajetreado, pero tienen recursos y cualidades para afrontarlo con éxito. Para el amor, será un período exquisito, dejarán de lado el pasado, sanarán viejas heridas y estarán predispuestos a construir relaciones sanas y sinceras.

Búfalo o buey

Años: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021.

El Buey se verá beneficiado este año por la energía afín del Gallo. Ambos son pragmáticos y prefieren no tomar ningún riesgo. Las personas nacidas un año Buey poseen metas claras, se esfuerzan por alcanzarlas y disfrutan de sus logros. Este año se liberarán de viejas ataduras y emprenderán un camino de superación, tanto en lo personal como en el ámbito laboral y material. Será un año muy productivo pero deberán ser más flexibles, de eso modo podrán abrirse a nuevos horizontes y explorar otros mundos. Las uniones estables y los romances que se inicien estarán favorecidos pero deberán evitar perder la paciencia o situarse en lugares rígidos de exigencia hacia el otro.

Tigre

Años: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.

Para quienes nacieron bajo la influencia del Tigre, será un mejor año que el anterior, Mono. Sin embargo, no deberán asumir grandes riesgos, sino más bien trabajar y conservar lo que hasta ahora han conseguido. Excelente año para manifestar el costado más artístico y creativo del signo. Dedicar tiempo a explorar nuevas alternativas de expresión será sanador y ayudará a compensar las extensas horas de trabajo que les espera. En el amor comenzará complicado pero mejorará a medida que el año avance. Cuidado con la tendencia a pensar siempre en el futuro y que eso impida trabajar el presente para que las cosas ocurran. Excelentes novedades en torno al hogar y la familia.

Liebre, conejo o gato

Años: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2023.

Este año surgirán nuevas oportunidades pero deberán estar atentos al tomar decisiones ya que la energía del Gallo, signo opuesto y complementario del Gato, exigirá compromiso, enfoque y determinación. La intuición que tienen para captar el fondo de las situaciones, les ayudará enormemente este año y sabrán salir siempre de la mejor manera, caer siempre parados. Aprenderán mucho a través de las asociaciones y alianzas que establezcan, reconocerán sus verdaderos propósitos y necesidades y sabrán poner límites cuando sea necesario. Se definen situaciones en la pareja, que podrá afianzarse o terminar para siempre. Pasarán momentos de soledad, lo cual no será para nada malo, ya que hay una gran oportunidad de encontrar el amor verdadero este año.

Dragón

Años: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024.

Buen tiempo para aprender, estudiar, publicitar o promocionarse. El peligro estará en querer hacer muchas cosas al mismo tiempo y disgregarse. Deberán focalizar los esfuerzos y no dudar a la hora de tomar decisiones radicales. Habrá mucha actividad pero poco tiempo para disfrutar en casa, lo cual puede hacerles perder el buen humor. Será imprescindible disponer de una magnífica organización, planificar muy bien el tiempo y combinar el trabajo con las necesidades más espirituales. Necesitarán cultivar la paciencia y evitar cualquier situación conflictiva en las relacione. Es momento de hacer una evaluación y decidir ir más despacio.

Serpiente

Años: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025.

2017 será un año de grandes logros para la Serpiente. Aparecerán oportunidades, estarán motivados y tendrán buen juicio para poner en marcha planes bien concretos. La habilidad y majestuosidad que despliega el Gallo de fuego, la Serpiente la capitalizará en el manejo de las relaciones públicas, se abrirán nuevas puertas. Las artistas del signo obtendrán grandes logros y ganancias a través de sus obras. Será necesario ser constante para alcanzar los objetivos que realmente importan. Será un año de enamoramiento y conquista, donde disfrutarán a pleno de la sensualidad y el misterio que los caracteriza. En la pareja habrá buena convivencia si evitan los excesos y los celos.

Caballo

Años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

El año del Gallo se presenta desafiante para el Caballo que tendrá que detener su paso, poner orden y evitar la comodidad. No será un año del todo fácil y las contradicciones estarán a la orden del día. Pero tendrán la oportunidad de ser más conscientes de las propias debilidades y contar con las herramientas para transformarlas. Si lo logran, alcanzarán gran prosperidad en cada ámbito de vida. Suavizar el carácter, enfocar y canalizar positivamente las energías será preciso para lograr bienestar y armonía en las relaciones. Para la vida en pareja es un año de pruebas en donde el diálogo será la clave para encontrar un punto de equilibrio en la relación.

Cabra

Años: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026.

Se sentirán optimistas y lograrán una posición estable y segura. Deberán esforzarse pero alcanzarán grandes metas ya que contarán con una importante claridad mental para actuar en el momento oportuno. Habrá novedades en asuntos inmobiliarios y todo lo relacionado con la vivienda. Reparaciones o renovaciones dentro del hogar, podrán contar con mayor comodidad y confort. Un cambio importante en la forma de comunicarse les permitirá establecer vínculos más profundos. Podrán viajar, mudarse y recibir la llegada de un gran amor. En la pareja, deberán esforzarse por escuchar al otro, comprender sus necesidades y no querer imponer siempre sus puntos de vista.

Mono

Años: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028.

Para quienes han nacido en un año Mono, será una etapa de concreciones, ideal para desarrollar y concluir proyectos iniciados el año anterior. Durante 2016, el año del Mono, han comenzado una nueva etapa, un nuevo ciclo de 12 años. El Gallo les pedirá ahora concreciones materiales, responsabilidad y empeño. Los cambios se darán en la manera de administrar las energías y el tiempo, adaptarse a ciertas rutinas será la clave. En el amor, la tendencia será a establecer un compromiso estable y renovarán los votos en la pareja. Si estás sola, podrán iniciar un romance intenso con alguien en quien encuentren comprensión, tranquilidad y confianza.

Gallo

Años: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029.

La energía del fuego será la encargada de dar vida a un año intenso y lleno de positivismo para todos los Gallo. Con una actitud más práctica y decidida, sentirán que nada está fuera de su alcance. Sabrán administrar su intensa energía con más inteligencia y tendrán la posibilidad de conocer gente influyente que los beneficiará en su profesión.

Crecerán las responsabilidades, pero hasta las cosas más complicadas serán fáciles de realizar. El desafío estará en saber aceptar los buenos consejos de gente más experimentada y aprender a delegar cuando las situaciones los desborden. Brillarán con encanto despertando grandes pasiones. Las parejas se encenderán, pudiendo reavivar la relación o bien poniéndola en crisis, dependerá de cómo equilibren sus emociones. Los Gallos solitarios tendrán grandes oportunidades de nuevas conquistas.

Perro

Años: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030.

Al comenzar el año deberán ir sin apresuramientos. No será conveniente realizar cambios profundos ni definitivos, sino más bien esperar para tomar grandes decisiones. En 2017 la independencia será su foco pero deberán tener especial cuidado con los conflictos a nivel laboral, con perder la paciencia. Trabajarán para labrarse un buen futuro profesional, del cual recogerá los frutos en 2018, que será el año del Perro. Será un año excitante y no todo serán dificultades: obtendrán algunos triunfos importantes. Este año Gallo, deberán ser más firmes en sus puntos de vista y no dejarse llevar con facilidad por las opiniones ajenas. Aceptación y mayor independencia serán la clave para vivir en armonía el amor y la vida en pareja.

Jabalí o cerdo

Años: 1911, 1923, 1935, 1947, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031.

Será un buen año para el Jabalí, el Gallo lo sabrá guiar por el camino de su propia evolución. Su energía de fuego los invitará a tomar el control de sus vidas y a actuar con energía y decisión. El trabajo en equipo, la vida social y los amigos ocuparán un lugar preponderante. Este año se movilizan viejos sueños, se aclaran las ideas y muchos serán los que encuentren el verdadero amor. El autoconocimiento y la búsqueda interior serán la clave para desprenderse de todo aquello que impide el avance. Más libres y conscientes, tendrán la posibilidad de ver florecer su vida de relación. Vivirán el amor a pleno con momentos de gran sensualidad, romanticismo y mucho placer.