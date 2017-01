Aseguran que Juan Gabriel era adicto al sexo

Un amigo del "Divo de Juárez" publicará un libro sobre sus vivencias con el cantante

El cantante Carlos Alberto está por sacar un libro con todas las experiencias que vivió con Juan Gabriel.

“Voy a contar que Juan Gabriel era adicto al sexo, él me lo comentó, a él le gustaba tener muchas relaciones y se demuestra con tantos hijos, él se llegó a meter con mujeres, era hombre y podía tener relaciones también. Él siempre fue una persona que rompió todo los tabúes en México. Juan tenía toda la libertad de andar con hombres y mujeres”.

El artista asegura que está por terminar los textos. “Ya estoy por terminar el libro, platiqué con él, le dije que tenía la inquietud de escribir mis vivencias con él, Juan no me dijo que no. Quiero platicar las vivencias que tuve con él. Viajes, recuerdos… yo conocí a Juan hace 18 años en el Estadio Azteca, nos hicimos muy buenos amigos, fue una convivencia de cerca de ocho años viviendo juntos, disfrutando sus giras, andando de un lado para el otro”.

Carlos tiene contemplado desenmascarar a todas esas personas que se dicen ser amigos de Juan Gabriel.

“Voy a comentar de toda esa gente que ha querido usar su nombre y que dice que fueron grandes amigos. Me he documentado con testimonios de personas muy cercanas a Juan. Voy a poner a gente muy importante de la vida de Juan como Jesús Salas, Jorge Salinas e Isela Vega. Conozco a los hijos de Juan Gabriel y tengo contacto con Simona y Jesús Salas”.

Rafael Suárez