Gala gastronómica para ayudar a familias necesitadas en la Florida Central

El evento anual Chef’s Gala de Heart of Florida United Way celebrará 25 años de su creación, dedicados a recaudar fondos para ayudar directamente a familias necesitadas de la Florida Central.

La doctora Antonia Novello, ex cirujana general de la nación y exdirectora ejecutiva de Políticas de Salud pública del Florida Hospital, y Stephen Ting, vicepresidente de TD Bank son los copresidentes de la gala de este año, que se realizará el sábado 4 de febrero en el Epcot World Showplace de Walt Disney World Resort.

“Una de las cosas más importantes de este evento es que el dinero que se recoge todo va a la comunidad que lo necesita. Y este año, se convierte en una gala especial al celebrar los 25 años, por eso es importante la participación de la comunidad, y especialmente la hispana, porque son muchas las familias latinas que necesitan estos servicios en un momento dado en la Florida Central”, expresó la doctora Novello, en este su quinto año consecutivo como copresidenta de esta actividad que resalta por la gran participación de líderes, empresarios y miembros de la comunidad que apoya esta causa filantrópica.

El evento cuenta con la participación de destacados chefs que donan su trabajo para esta actividad, en donde los asistentes pueden disfrutar de una noche con gran ambiente musical, comida deliciosa y espíritu filantrópico.

“Que importante es que en una noche puedan venir a esta actividad donde se van a divertir, comes bien y ayudas a la comunidad. Esto nos ayuda a mejorar la educación en la Florida Central, a que niños pobres tengan que comer, madres encuentren trabajos, disminuya la violencia doméstica y familias necesitadas reciban una ayuda en lo que salen adelante. Qué bueno es donar una noche de tu vida para hacer todo esto posible, ayudando a la comunidad donde vives”, expresó Novello.

La gala cuenta con más de 20 renombrados chefs y algunos de los restaurantes participantes son Artist Point-Disney’s Wilderness Lodge, Blu on the avenue, California Grill-Disney’s Contemporary Resort, STK Orlando-Disney Springs y Primo by Melissa Kelly-J.W. Marriott Orlando Grande Lakes.

“Es un honor tremendo ser parte de este 25 aniversario de Chef’s Gala siendo mi primer evento”, dijo Jeff Hayward, presidente y director ejecutivo de Heart of Florida United Way (HFUW).

“Esta noche elegante recaudamos casi $300,000 cada año para ayudar a gente en la región de los tres condados, lo cual no sería posible sin la dedicación de los auspiciadores, los miembros del Comité y, por supuesto, los asistentes maravillosos”, agregó el ejecutivo.

De este evento, más del 95% de los fondos recaudados van directamente a familias en necesidad. Además, esta noche de gala cuenta con una subasta silenciosa (‘silent auction’) que va a ayudar a cerca de 60 programas en 40 agencias asociadas que proveen servicios en la comunidad. La subasta incluye desde estadía en una villa en Tuscany, tickets para la obra Hamilton in NYC que incluye cena con actores, entre otros atractivos premios.

Esta organización beneficia a programas locales que proveen alimentos, refugios y otros servicios a las familias necesitadas en la Florida Central y opera el sistema telefónico de información y referidos United Way 2-1-1.

El año pasado, HFUW sirvió a más de 650,000 personas en los tres condados de la Florida Central.

—

Evento delicioso y solidario

La 25° Chef’s Gala de HFUW se celebra este sábado 4 de febrero, de 6:45 pm a 10 pm, en el Epcot World Showplace de Walt Disney World Resort. Información y entradas en hfuw.org/chefs-gala/