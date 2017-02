Adónde ir y qué hacer en la Florida Central

Jueves 2 de febrero

Reunión comunitaria LGBTQ

La LGBTQ Alliance organiza una reunión comunitaria de información y discusión sobre los derechos y posibilidades de la comunidad LGBTQ. En Acacia Banquet Hall, 1865 Econlockhatchee Trail, Orlando, 32817. De 5 pm a 6 pm habrá una feria de empleo y de 6:30 pm a 8:30 pm la reunión comunitaria. Más en healorlando.org

Talleres sobre salud mental

NAMI Greater Orlando ofrece cursos gratis de 12 sesiones para familiares, amigos y cuidadores de personas con enfermedades mentales. Las clases se impartirán en varias áreas de la región (el centro de Orlando, suroeste de Orlando, Lake Mary y St. Cloud) y comienzan en enero y para registrarse hay que llamar a NAMI al: 407-253-1900.

Sábado 4 de febrero

United Arts une a la comunidad

El ‘Día de las Artes para TODOS’ es un nuevo evento para dar a conocer ante las nuevas comunidades a las organizaciones artísticas y culturales de Florida Central. Será el sábado 4 de febrero de 10 am a 4 pm en Loch Haven Cultural Park de Orlando. Es gratis y en el evento se podrá conocer lo que ofrecen los artistas locales y disfrutar las aportaciones del Museo Mennello de Arte Americano, Museo de Arte de Orlando, Orlando Repertory Theatre, Orlando Science Center y Orlando Shakespeare Theater. Más información: www.ArtsForAllDay.com

Domingo 5 de febrero

Shen Yun

El muy vistoso espectáculo de la milenaria tradición cultural china Shen Yun llega con su baile, música y escenarios deslumbrantes al Dr. Phillip Center de Orlando (445 S Magnolia Ave). Este 5 de febrero a las 7 pm. Entradas desde $70, en el Walt Disney Theater. Más información en http://www.drphillipscenter.org

Lunes 6 de febrero

Talleres de salud

Humana invita a talleres sobre el envejecimiento cerebral a realizarse el lunes 6 de febrero de 10 am a 11 am y el jueves 23 de febrero de 10 a 11 am. Ese día también se impartirá un taller sobre cómo ahorrar en la compra de alimentos. En el Humana Center, 3189 W. Vine St, Kissimmee. Más en Humana.com/KissimmeeCommunity

Sábado 11 de febrero

Día del Amor en la Sociedad Cubana

La Sociedad Cubana de Orlando organizará una cena y baile (con DJ Nilson) para celebrar el día de los enamorados. El 11 de febrero a partir de las 7 pm. Entrada general $20. Reserve con Silvio Ortega al: 407-716-4618

Teatro de Ubaldo Santiago

La comedia ‘Rocky’s Salon’, de Ubaldo Santiago, se presenta en Teathrón (11709 S Orange Blossom Trail, Orlando) el sábado 11 y el domingo 12 de febrero, a las 8 pm y 4 pm, respectivamente. Con la participación de Shirley Rivera, Milton Javier y Jonathan Khotan. $15

Miércoles 15 de febrero

Flea market

El Consejo de Envejecientes de Osceola invita a su flea market de joyería, antigüedades y muchos otros objetos a bajos precios. El 15 de febrero de 8 am a 12 pm. Información: 407-483-1473

Sábado 18 de febrero

Julio César / La Pureza

Un baile para enamorados con la participación de Julio César / La Pureza y producido por Milagros Salón. El 18 de febrero a las 8 pm en 11500 S. OBT Ste #2, Orlando. Entrada $28 por pareja, cena incluida. Más información: 407-449-9189

Orquesta Sinfónica de UCF

La Orquesta Sinfónica de la Universidad de la Florida Central se presenta el 18 de febrero a las 7 pm en la iglesia Luterana St. Luke (2021 W. SR 426, Oviedo). Dirigida por Chung Park, la orquesta interpretará ‘Cuadros de una exposición’ de Mussorgsky/Ravel, y las interpretaciones de dos ganadores del concurso de concierto de la UCF. Más información en: sllcs.org/concert-series

Domingo 19 de febrero

Paseo en bicicleta en apoyo de los pequeños negocios

Prospera (antes HBIF) te invita a Tour Latino una serie de carreras, a pie y en bicicleta, que además de impulsar tu actividad atlética apoyan el desarrollo de las empresas pequeñas y los empleos en la región. Habrá carreras de bicicleta de 100 millas, 70 millas, 50 millas, 25 millas y 10 millas, además de otra a pie de 5 kilómetros. Será el domingo 19 de febrero con salida en Clermont Waterfront Park. Registro en: tourlatino.org

Lunes 27 de febrero

Celebración de la independencia dominicana

Toda la comunidad está invitada el lunes 27 de febrero a celebrar el 173° aniversario de la Independencia de la República Dominicana. La fiesta será en 3 Courthouse Square, en Kissimmee. El evento es gratis. Más información: 407-738-1204

Domingo 26 de marzo

Música coral y de cámara

El grupo Lutheran Cantata Choir and Chamber Ensemble interpretará obras de Bach, Mozart y Rutter el domingo 26 de marzo, 3 pm. En la iglesia Luterana St. Luke (2021 W. SR 426, Oviedo). La entrada es gratis. Más información: sllcs.org/concert-series