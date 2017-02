Prince Royce: ‘No busco a alguien que solo quiera ganar’

Será el juez fuerte de 'Pequeños Gigantes USA'

Este próximo lunes, 6 de febrero, Univision estrenará uno de sus grandes desafíos del 2017, ‘Pequeños Gigantes USA’ que irá de lunes a jueves a las 8/7 PM Centro. Prince Royce será uno de los tres jueces del reality dedicado a encontrar y resaltar el talento de los niños.

En exclusiva hablamos con ‘El Príncipe de la Bachata’, sobre lo que espera de los niños, lo que ha visto hasta ahora y nos adelante detalles de su próximo álbum al tiempo que asegura que el 2017 será el año de la bachata.

Pregunta: ¿Cómo te preparas para ser nuevamente juez?

Prince Royce: Hay niños que son tímidos, y otros no, hay niños que tu dices: ‘¿Cómo se le ocurre decir eso?’… Creo que no es preparación es sentir el corazón, escuchar y ver talentos, son cantantes, son actores, comediantes, presentadores. Para mí lo importante es pasarla bien, poder darle mi opinión, decirle lo que yo pienso, el conocimiento mío y tratar que no sientan que el sueño de ellos no va a ser realidad, que no se sientan mal, que sientan que comenzar de tan jóvenes es una bendición para ellos.

P: Tu ya pasaste por shows donde fuiste coach de niños, ¿qué aprendiste y hoy piensas aplicar en ‘Pequeños Gigantes USA’?

PR: Algo que el público quizás no se da cuenta es que a pesar que estos niños tienen 7, 8, 9 o 10 años, lo están tomando en serio, a veces uno le dice que está desafinado y la gente piensa si habré sido muy fuerte con ese niño, creo que no es así, ellos realmente quieren que uno sea un poquito fuerte con ellos, que seamos honestos, eso es lo que trato de estar consciente, no ser muy severos, pero sí queremos decirle cosas reales para que sí mejoren y crezcan.

P: ¿Cuan importante es el talento innato y la disciplina? ¿se puede no tener una de las dos?

PR: Yo creo que sí, obviamente sí hace falta talento, pero quizás hay gente que lo tiene y no está desarrollado todavía, y hay gente que tiene mucho talento y no tiene la perseverancia o el trabajo, vemos que tienen actitud, que no se lo toman en serio. Y hay otros que quizás no cantan tan bien o quizás en la actuación no le fue tan bien como aquel niño pero sí quieren mejorar y lo hemos visto. Ya estamos en la segunda semana y hemos visto el crecimiento en 4 o 5 días.

P: ¿Qué es lo que buscas en tu ‘Pequeño Gigante’?

PR: Yo busco carisma, talento natural, no busco a alguien que quiera hacerlo porque lo están mirando o quiere hacerlo porque quiere ganar. No quiero a alguien que solo quiera ganar, quiero alguien que se lo esté disfrutando porque es su pasión y uno lo ve eso inmediatamente.

P: De lo que viste hasta ahora, ¿qué te ha sorprendido positiva y negativamente?

PR: Negativamente son aquellos niños que están aquí porque quieren estar en televisión, y hay otros que realmente se nota que están aquí porque quieren ese trabajo en el futuro y lo están tomando en serio… Hay un niño, que no voy a dar tantos detalles para que vean el programa, pero este niño la dedicación, la perseverancia, cada presentación es diferente, no se queda en lo mismo, siempre sorprende, naturalmente le viene, si comete un error y no nos dimos cuenta sigue, le gusta lo que hace.

P: ¿Cómo te llevas con tus otros dos jueces: Bianca Marroquín yLuis Coronel?

PR: Ha sido una maravilla, la pasamos súper bien… Cuando tomamos un descanso, no estamos grabando, la pasamos genial. Por ejemplo, ayer en el break hicimos una competencia de merengue con el público, la estamos pasando súper bien.

P: La próxima semana no solo estrenas ‘Pequeños Gigantes USA’ sino también nuevo álbum…

PR: Así es, el 10 de febrero ya se puede pre-ordenar mi próximo disco, ‘Five’, que es mi quinto álbum y sale a la venta el 24 de febrero. Ya la próxima semana voy revelando canciones, colaboraciones, muy feliz y ansioso por estar aquí trabajando, gracias a Dios y al público.