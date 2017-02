Carmen Jara explota contra Chiquis Rivera: ‘Esa fulana no sirve para nada’

¡Mira todo lo que dijo Carmen Jara de la hija de "La Diva de la Banda"

A raíz de la serie “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí” que narra la vida de Jenni Rivera, muchas broncas del pasado han resurgido.

Uno de los nombres que se menciona en la serie que transmite Univision es el de Carmen Jara. La cantante grupera salió a defenderse y dar su versión de los hechos llamando a la “Diva de la Banda”, entre otras cosas, “desleal”.

Chiquis, la hija mayor de Jenni, fue abordada por “El gordo y la flaca” para que diera una reacción ante las declaraciones de Jara. Chiquis contraatacó diciendo que no sabia que Jara y su madre hubieran sido amigas y que no había escuchado hablar de Jara en como 15 años. Chiquis cuestionó el porque salió Carmen ha hablar del asunto a 4 años de la partida de su madre.

Carmen Jara no se quedó callada ante las palabras de Chiquis y el mismo programa de entretenimiento de Univision la invitó a que diera replica y explotó de una manera muy fuerte.

“Uno que es cantante y que se ha tenido que tragar todas esas cosas y que hay muchas niñas que están haciendo fila para poder tener una oportunidad, que no se las dan, y prefieren dársela a esa fulana, a la tal Chiquis Rivera que no sirve para nada, ya le dije que la reto en un escenario, y le pongo a cualquier muchachita que va empezando que tiene talento, haber si es cierto que no la tumba al suelo, el talento se demuestra con hechos, no con estar hablando”, dijo Jara el programa.

