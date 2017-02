Sabrina Sabrok busca a un hombre bien dotado para hacer video porno

La argentina busca a al hombre con el miembro más grande del mundo

Sabrina Sabrok busca tener lo mejor de lo mejor en su página porno y por eso busca al hombre que tenga el miembro más grande del mundo.

“Estoy buscando el miembro más grande del mundo, ya he recibido solicitudes de Sudamérica y Europa, quiero encontrar un pin… burro (ríe), mínimo debe medirle erecto 25 a 30 cm., si les mide menos, que no manden foto”, confesó a Diario Basta.

La actriz, que tiene un par de meses que incursionó en la industria del porno por internet, asegura que busca gente profesional y que se hará un casting serio y formal.

“No se trata sólo de que la tenga enorme, sino de que se mantenga erecto, que no se inhiba y que pueda tener sexo frente a las 20 personas que somos de producción, porque de nada sirve si la tienen muy grande y no sabe cómo moverse, ni actuar con naturalidad ante la cámara”.

Pero ni se emocionen, pues Sabrina y su actual pareja sólo fungirán como productores. “A mí no me cog… nadie, yo estaré presente en las grabaciones y tendré escenas en ocasiones con mujeres y con mi novio, pero nada más, nosotros somos productores”.

La argentina, quien maneja su página de internet, asegura que es una empresa en crecimiento. “Tenemos algunos videos en la página, pero la gente pide mucho más, es por eso que ya tendremos nuestros propios actores conocidos de la industria porno de Hollywood y demás y también quiero caras nuevas, además de los amateur”.

“Incursionaremos en el mercado gay, así que para hacer el casting no importa si son gays o hetero, el chiste es que no les dé pena la cámara y la tengan de buen tamaño”. Pueden mandar fotografías a las redes sociales de la argentina y hacer cita para el casting, además de enviar el currículum y explicar por qué quieren participar.

“He recibido muchísimas solicitudes, unas que son una porquería, pero esto no es cotorreo, es en serio, así que deben ser mayores de edad y no ser tímidos”.

Irene Martínez