Video: El terrible momento en que una madre con demencia desconoce a su hijo

Joey Daley estalló en llanto cuando su progenitora, que sufre de demencia, no pudo recordarlo

“No esperaba esto hoy. Resultó ser el peor día de mi vida“.

Con estas palabras Joey Daley tituló el último video que subió a su canal de YouTube, en el cual compartió el primer día en que su madre no pudo recordarlo.

Desde el pasado 17 de enero, Joey, de 45 años, ha documentado la enfermedad de su progenitora, Molly, quien sufre de demencia hace dos años, según cuenta Daily Mail.

Para auxiliar la memoria de Molly, su hijo colocó un cuadro con fotos de varios miembros de la familia en su cuarto. En el video, Molly señala las imágenes y comienza a nombrar a los que ella recuerda. Sin embargo, no se acordaba de uno, quien resultó ser Joey.

Al final del video, Joey abrió su corazón y se quebró en llanto al hablar de lo sucedido.

“El apoyo de todos es abrumador. Muchas gracias a todos por sus comentarios y palabras alentadoras. Sé que estaba haciendo un montón de preguntas, pero yo estaba en pánico pensando que ella no sabía quién yo era. Esta fue la primera vez que me di cuenta de que ella podría no saber quién soy. Lo único que quería era que ella dijera que sabía que yo era su hijo, pero esas palabras nunca salieron”, comentó Joey en YouTube.