Premier League, derbi londinense: Chelsea vs. Arsenal, horario y canales

En la jornada 24 del máximo circuito de Inglaterra se enfrentan el líder y el tercer lugar, en un duelo crucial para ambas escuadras en sus aspiraciones por el título

El derbi de Londres entre Chelsea y Arsenal, primer y tercer clasificado en la Premier League, es el encuentro estrella de la jornada 24, en la que el Manchester United visita al vigente campeón, el Leicester, y el Tottenham Hotspur recibe al Middlesbrough.

‘Blues’ y ‘Gunners’ se enfrentan el sábado en el estadio de Stamford Bridge, en el partido que abre la fecha (12:30 GMT), después de haberse dejado puntos entre semana: los primeros sumaron un empate a domicilio ante el Liverpool (1-1), mientras que los segundos cayeron por sorpresa en casa a manos del Watford (1-2).

Antonio Conte, entrenador de los del suroeste de la capital, decidirá a última hora si seguir apostando por Willian, titular el martes en Anfield, o devolver la titularidad a Pedro.

“Nadie debería pensar que la liga está finiquitada. Todavía puede pasar cualquier cosa. Todavía faltan 15 partidos y tenemos a grandes equipos detrás de nosotros”, dijo el preparador italiano, que tiene al Chelsea en lo más alto de la tabla, 9 puntos por encima de Tottenham y Arsenal.

En los del norte de Londres es baja segura el centrocampista Aaron Ramsey, que se perderá las próximas tres semanas por una lesión muscular, además de Mohamed Elneny y Granit Xhaka, en la Copa de África el primero y suspendido el segundo.

El Chelsea “es un equipo más equilibrado que antes. Vi su partido del pasado miércoles por la noche ante el Liverpool y sé que N’Golo Kanté está teniendo un impacto crucial. No están en el primer puesto por suerte. (Eden) Hazard y (Diego) Costa están mejor forma que nunca”, señaló por su parte Arsene Wenger.

DÓNDE Y A QUÉ HORA VER EL PARTIDO

Partido: Chelsea vs. Arsenal

Estadio: Stamford Bridge

Fecha: sábado 3 de febrero

Hora: 7:30 am Este / 6:30 am Centro / 4:30 am Pacífico

Canales de transmisión

México: Sky HD, SKY Planeta Fútbol

USA: NBC UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, NBC Sports Live, Telemundo Deportes En Vivo, NBC UNIVERSO, NBCSN