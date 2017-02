Jorge Salinas habla sobre salud de su ex Adriana Cataño

La mamá de la hija del actor se encuentra luchando contra un mal de la columna

Jorge Salinas fue cuestionado por los medios durante su asistencia como padrino por las 300 funciones de la obra “Made in México” por la salud de la actriz Adriana Cataño, madre de su hija Gabriela Cataño-Salinas.

La actriz ha declarado que se encuentra luchando contra un mal de la columna que padece desde hace varios años y por lo que requiere una cirugía, sin embargo, el temor de quedar paralítica.

Al respecto, Salinas declaró: “No, no he hablado con ella. No he hablado con Adriana para nada, son temas familiares, yo respeto la vida privada y espero lo mismo yo también”.

Asimismo, Salinas habló de la situación que vive su hija en Estados Unidos, debido a que estado muy cerca de las manifestaciones a favor de los latinos que se han realizado en dicho país tras la toma de posesión de Donald Trump.

“Mi hija es norteamericana, tiene sangre latina, si, digo, a qué le puedo temer, espero que no vaya a pasar un genocidio, pero finalmente los seres humanos somos una sola raza, vamos a quitarnos de los problemas de dónde somos”, finalizó.

Agencia México