Titular del Trabajo de Trump en la mira por contratar a inmigrante sin documentos

Casos similares ha hundido a otros candidatos a puestos de alto rango en el Gabinete

El candidato del presidente Donald Trump para dirigir el Departamento de Trabajo, Andrew Puzder, empleó a un inmigrante sin documentos para ayuda doméstica.

Así lo informó el mismo Puzder a miembros de la administración y funcionarios del Senado involucrados en su proceso de confirmación, informó The Huffington Post.

En el pasado, la contratación de trabajadores indocumentados ha afectado a los nominados, como a Zoe Baird, a quien Bill Clinton quería como Fiscal General, pero el equipo del presidente Trump afirma que esas reglas de ética tan estricta ya no se aplicaban.

“El punto de vista en la transición fue que es el viejo modelo”, dijo un funcionario del Partido Republicano involucrado en la nominación.

Puzder afirmó que cuando él y su esposa contrataron a la inmigrante, de la que no dieron más detalles, no sabían que no tenía papeles para laborar en los EEUU.

“Mi esposa y yo empleamos a una ama de llaves por algunos años, durante los cuales no sabía que ella no tenía permiso para trabajar en los EEUU. Cuando supe, inmediatamente terminamos su empleo y le ofrecí su ayuda en conseguir estatus legal”, afirmó.

Dijo que se pagó extemporáneamente los impuestos al IRS y al Estado de California.

La candidatura de Puzder ha sido criticada, debido a que dueño de Restaurantes CKE, que maneja, entre otras, la famosa Carl’s Jr.