Video: Christian Chávez denuncia discriminación por ser gay

Christian Chávez da quemón a Telehit Christian Chávez dio a conocer por medio de redes sociales que no se presentaría al programa 'Maratón Telehit' de este viernes, ya que a su llegada a la instalaciones, escuchó a los productores hablando de manera peyorativa sobre sus preferencias sexuales. De acuerdo con el cantante, los encargados de la producción televisiva le estaban dando indicaciones a las conductoras para hacerle cuestionamientos sobre los supuestos maltratos que vivió con sus parejas. El también actor lamentó que en estos tiempos aún exista este tipo de situaciones e invito a Telehit a que reflexione sobre estas conductas. “Les mandó un beso y no dejen que nadie los ponga abajo”, fue el mensaje con el que el ex RBD se despidió de sus seguidores. Al darse a conocer dicha información, la conductora del programa 'Hoy', Natalia Téllez, expresó su sorpresa en su cuenta de Twitter y cuestionó al canal de televisión de paga por hacer estos comentarios.

